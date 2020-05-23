Виртуальные встречи литературной премии имени Арсеньева начнутся 26 мая

Вторая литературная премия «Дальний Восток» имени Арсеньева набирает обороты. В плане – круглые столы в регионах Дальнего Востока, они пройдут в онлайн-формате. Серия виртуальных встреч начнется во вторник, 26 мая, с Приморского края.

Также литературную премию «Дальний Восток» имени Арсеньева предложили дополнить номинацией «Поэзия» в ходе пресс-конференции, которая состоялась во вторник, 19 мая, в прямом эфире информационного агентства ТАСС и была посвящена объявлению состава жюри второго сезона премии. Еще одним предложением стало издание альманаха, представляющего в том или ином виде творчество лауреатов и номинантов, вошедших в шорт-лист.

В Амурской области и Чукотском автономном округе – «круглый стол» в ZOOM запланирован на вторник, 16 июня. Прямой эфир будет транслироваться на сайте премияарсеньева.рф.

Участники «круглых столов» – писатели федерального уровня, представители министерств культуры субъектов Дальнего Востока, представители регионального отделения Союза писателей РФ, региональные писатели, представители региональных издательств и вузов. Модератор – куратор премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева Вячеслав Коновалов.

Амурскую область на премии представят два писателя: Александр Курако и Виктор Романцов. Подробнее – в блоге Культпросвет.