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Виртуальные встречи литературной премии имени Арсеньева начнутся 26 мая

Виртуальные встречи литературной премии имени Арсеньева начнутся 26 мая
Фото: ИА PrimaMedia

Вторая литературная премия «Дальний Восток» имени Арсеньева набирает обороты. В плане – круглые столы в регионах Дальнего Востока, они пройдут в онлайн-формате. Серия виртуальных встреч начнется во вторник, 26 мая, с Приморского края.

Также литературную премию «Дальний Восток» имени Арсеньева предложили дополнить номинацией «Поэзия» в ходе пресс-конференции, которая состоялась во вторник, 19 мая, в прямом эфире информационного агентства ТАСС и была посвящена объявлению состава жюри второго сезона премии. Еще одним предложением стало издание альманаха, представляющего в том или ином виде творчество лауреатов и номинантов, вошедших в шорт-лист.

В Амурской области и Чукотском автономном округе – «круглый стол» в ZOOM запланирован на вторник, 16 июня. Прямой эфир будет транслироваться на сайте премияарсеньева.рф.

Участники «круглых столов» – писатели федерального уровня, представители министерств культуры субъектов Дальнего Востока, представители регионального отделения Союза писателей РФ, региональные писатели, представители региональных издательств и вузов. Модератор – куратор премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева Вячеслав Коновалов.

Амурскую область на премии представят два писателя: Александр Курако и Виктор Романцов. Подробнее – в блоге Культпросвет.

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#Дальний Восток #история #культура

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