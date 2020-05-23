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сегодня, 07:59 3

Тестирование на иммунитет к коронавирусу будет запущено по всей России в июне

Тестирование на иммунитет к коронавирусу будет запущено по всей России в июне
Фото: ТАСС

Популяционное исследование на наличие иммунитета к коронавирусу охватит около 0,5 % населения России. Оно начнется в третьей декаде июня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Следующим этапом мы переходим на популяционные исследования. Мы должны понимать, сколько же людей в популяции имеют иммунитет. Начинаем мы эту работу в третьей декаде июня ровно для того, чтобы у людей сформировался иммунитет, который и нужно определить. В наших планах охватить таким исследованием порядка полупроцента населения – это в два раза больше, чем сегодняшнее количество пострадавших в этой ситуации», – отметила Попова на совещании у президента РФ о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

По ее словам, это очень перспективное направление, которое позволит понять, как страна подготовилась к осени, «с какими цифрами мы можем идти к следующему этапу».

Исследование напряженности иммунитета с помощью системы для количественного определения антител в крови на сегодняшний день проведено в 51 медицинском центре, в первую очередь в Москве. Уже обследовано около 10 тысяч медработников, сообщила глава Роспотребнадзора.

«Разные цифры в разных учреждениях. В детских больницах это не более 10 %. В больницах, которые встретились первыми (с коронавирусом), клинических инфекционных больницах номер 1 и номер 2, это порядка 30 %. Это показывает, что эти люди, во-первых, соблюдали режим и их не так много. А во-вторых, иммунитет у этого количества людей сформирован», – передает заявление Поповой «Интерфакс».

В России из числа проведенных тестов у 14 % обратившихся выявили наличие антител к коронавирусу. В Амурской области исследованием на наличие иммунитета занимается одна лаборатория.

На 22 мая в Амурской области зарегистрировано 317 случаев COVID-19. За сутки в регионе прирост составил 23 человека.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    кто то снова сорвёт большие деньги

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Надо было сделать это давным давно и тестировать все работоспособное население. Тестировать тех кто во время всеобщей самоизоляции выполнял свои служебные обязанности. Максимум что мы получили, это охранника с недовольной рожей, контролирующего температуру с помощью пирометра.

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Вся надежда на авось..

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