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Выбор читателей за 22 мая

Выбор читателей за 22 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 22 мая.

Ситуация продолжает ухудшаться: число заболевших COVID-19 в Приамурье превысило 300 человек

На 22 мая в Амурской области зарегистрировано 317 случаев COVID-19. За сутки в регионе прирост составил 23 человека.

Зрелище не для слабонервных: в Приамурье камера сняла, как аист поедает своего птенца (видео)

В Амурской области онлайн-камера сняла уникальные для региона кадры, как один из аистов живьем проглотил вылупившего птенца. И хотя для дикой природы такой случай не считается из ряда вон выходящим, но в Приамурье подобное поведение птицы было зафиксировано впервые.

Прокуратура проводит проверку по сообщениям о поборах в школах Благовещенска

В Благовещенске прокуратура организовала проверку по факту публикации в СМИ о поборах в городских школах. О незаконном сборе средств на ремонт пожаловались родители.

Амурские медики рассказали, почему коронавирусные пневмонии опасны и непредсказуемы

Пока в Амурской области не было зафиксировано повторных случаев инфицирования коронавирусом. Но это лишь потому, уверены врачи, что есть сравнительно небольшой опыт борьбы с COVID-19.

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#Обзор #интернет #СМИ

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