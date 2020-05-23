Выбор читателей за 22 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 22 мая.

На 22 мая в Амурской области зарегистрировано 317 случаев COVID-19. За сутки в регионе прирост составил 23 человека.

В Амурской области онлайн-камера сняла уникальные для региона кадры, как один из аистов живьем проглотил вылупившего птенца. И хотя для дикой природы такой случай не считается из ряда вон выходящим, но в Приамурье подобное поведение птицы было зафиксировано впервые.

В Благовещенске прокуратура организовала проверку по факту публикации в СМИ о поборах в городских школах. О незаконном сборе средств на ремонт пожаловались родители.

Пока в Амурской области не было зафиксировано повторных случаев инфицирования коронавирусом. Но это лишь потому, уверены врачи, что есть сравнительно небольшой опыт борьбы с COVID-19.