Доля расходов россиян на покупку продуктов выросла до рекордного уровня

В апреле средняя российская семья тратила на покупку продуктов питания 46 % всех своих расходов, что является рекордным показателем, сообщает исследовательский холдинг «Ромир». Рассчитывать Food Index — индекс, отражающий долю расходов на продукты, «Ромир» начал в 2019 году и с тех пор его значение ни разу не поднималось выше 36%.

«По сравнению с мартом индекс вырос на 26 %. При этом против прошлого года индекс растет на 46 %», говорится в сообщении «Ромир». В апреле 2019 года Food Index составлял 31,4 %, а в марте нынешнего — 36 %.



По данным холдинга, на продукты средняя российская семья потратила в апреле 26 тысяч рублей, а ее общие расходы составили 56,8 тысяч рублей. Резкий рост доли трат на продукты объясняется как их подорожанием, так и сокращением общих расходов в условиях самоизоляции и ограничений, введенных для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.



«Совокупные расходы снижаются на фоне карантинных мер, покупатели вынужденно сокращают внедомашнее потребление и на фоне экономической неопределенности отказываются от части покупок. С другой стороны, мы видим значительный рост расходов на питание. Отчасти он может быть связан с закупками продуктов перед периодом самоизоляции, но эффект от этого должен был практически нивелироваться внутри одного месяца. В первую очередь рост расходов на питание связан с ростом цен на продукты питания», объясняется в сообщении «Ромир».



По подсчетам холдинга, по сравнению с мартом 2020 года расходы средней российской семьи сократились на 13 % (было 65,4 тысяч рублей), а по сравнению с апрелем 2019 года — на 17 % (было 68,4 тысяч рублей).



Важность Food Index в отчете «Ромир» объясняется тем, что траты на продукты — это обязательная статья расходов любой семьи, от размера которой зависит то, сколько она может потратить на все остальное. Согласно утвержденной ООН методике, уровень жизни в стране, где население направляет на еду 40–50 % всех расходов, считается «ниже среднего».



В начале мая ЦБ сообщил, что в апреле в России с 28 до 44% выросла доля тех, кто вынужден был отказаться от привычных покупок или сократить расходы.



В апреле ВЦИОМ сообщил, что 84 % россиян испытывают тревогу из-за экономического кризиса, вызванного распространением COVID-19, а 70 % уверены, что самые трудные времена еще впереди.



Ранее руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России из-за COVID-19 незамедлительно приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам предлагалось раздать продуктовые карточки, сообщает РБК.