Гороскоп 23 мая: Тельцам не придется отдыхать, а Стрельцы притянут к себе непорядочных людей

Восход Солнца: 04:32

Заход Солнца: 20:21

Солнце в Близнецах.

Овен. Не упустите возможность поваляться на диване, никто не позаботиться о вашем отдыхе, кроме самих Овнов! День, который Вы, наверняка, запомните надолго! Он будет наполнен интересными событиями и общением.

Телец. Вероятно, даже в выходной день Вам отдыхать не придется, ведь Вы занимаетесь очень важным проектом или ожидаете решения вопроса. Имейте в виду, что резкость сегодня может обернуться большим скандалом, который принесет неприятности на работе.

Близнецы. Обстоятельства будут складываться благоприятным образом, возможно, Вам придется отправиться в небольшую командировку. Она позволит укрепить свои позиции на работе. Возможно, карантин внес некий дисбаланс в личные отношения Близнецов, пора это исправить.

Рак. Вы будете чувствовать себя несколько противоречиво, а неожиданное желание рисковать может даже вывести Вас из равновесия. Родители, бабушки и дедушки планируют пригласить Вас в гости, сыграйте на опережение и порадуйте их своим неожиданным визитом.

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Лев. Не обращайте внимание на недоброжелателей, а в эту категорию мы смело относим всех, кто в Вас сомневается. Чтобы избавиться от плохого самочувствия, поспите и держитесь на расстоянии от стрессов.

Дева. Вы сейчас не в лучшей форме, перед работой обязательно выпейте противовирусное средство. Не позволительной роскошью может стать потеря времени в попытках решить бытовые проблемы, сконцентрируйтесь на главном и самом важном для Дев сейчас.

Весы. Люди вокруг Вас будут требовать идти в ногу со временем, модернизировать свои методы работы и меняться. Для Вас это не самая простая задача, но советуем постараться. Астрологи советуют улаживать бытовые проблемы сдержанно.

Скорпион. Придумали что-то крутое? Беритесь за воплощение этого проекта сразу же. Сейчас подходящее время, чтобы проявить свой креатив и рассказать об идее. Планируйте день, учитывая все нюансы, тогда не будет повода упрекнуть себя в неорганизованности.

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Стрелец. Данный период похож на экзамен, и оттого, как Вы его сдадите, будут развиваться дальнейшие события. Есть опасность, что сейчас Стрельцы способны притянуть к себе непорядочных людей. Не унывайте, если работа не приносит мгновенного финансового результата. Не бросайте дело в самом начале, по мнению астрологов, Вы заняты перспективной задачей, которая поможет Вам выйти на новый профессиональный уровень.

Козерог. Несмотря на то, что Вы знаете чего хотите, решения сегодня будут непростыми, придется хорошенько подумать над последствиями. Старайтесь не отвлекаться от текущих дел, поскольку они могут принести неприятности.

Водолей. Оставьте время для релаксации, особенно благотворным может оказаться общение с животными. Вы будете настроены на легкий флирт, это может принести радость как Вам, так и случайному партнеру. Но не стоит врать и говорить о серьезных намерениях.

Рыбы. Ваше настроение будет постоянно меняться, а обрести гармонию поможет человек, с которым Вы чувствуете духовное родство. Астрологи советуют заняться накоплением сил, перенести все важные дела на следующую неделю и посвятить время любимому делу.

Астролог: Вальдемар Небоходцев