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22мая
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сегодня, 21:14 0

В Благовещенске продолжается установка контейнерных площадок в частном секторе

В Благовещенске продолжается установка контейнерных площадок в частном секторе
Фото: admblag.ru

В этом году с 1 июня по 15 сентября в городе планируется оборудовать более 170 площадок. На эти цели из областного и городского бюджетов было выделено порядка 8 миллионов рублей.

Как пояснили в управлении ЖКХ города Благовещенска, в текущем году контейнерные площадки также будут устанавливаться как в центральной части города, так и в отдаленных районах, например, селах Садовом, Белогорье, поселке Моховая Падь.

Кроме того, для удобства горожан была доработана конструкция устанавливаемых площадок — увеличена ширина железобетонного основания до 1,5 метра и уменьшена высота ограждения до 1,2 метра.

«Уже начали поступать заявки на установку площадок для сбора мусора в том или ином районе. Обращаются даже те жители, которые в прошлом году были категорически против, чтобы рядом с их домом располагались мусорные контейнеры», — рассказала руководитель сектора отдела по благоустройству городского управления ЖКХ Оксана Широбокова.

Вывоз мусора с новых площадок, также будет осуществлять региональный оператор компания «Полигон», а их содержание — МКП «ГСТК».

В настоящее время управлением ЖКХ города Благовещенска ведётся работа по определению мест для оборудования контейнерных площадок в частном секторе. Собственники могут передать свои предложения по телефону: 66-18-69, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#ЖКХ

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