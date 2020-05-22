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Глава Минобрнауки назвал возможную дату проведения онлайн-выпускного в вузах

Глава Минобрнауки назвал возможную дату проведения онлайн-выпускного в вузах
Фото: iz.ru

Всероссийский выпускной для вузов состоится в режиме онлайн и пройдет ориентировочно 4 июля, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в программе «Диалог» на канале «Россия 24».

«Мы выступили с одной такой инициативой. Понятно, в силу распространения вот эпидемии, да, а с другой стороны, если подумать, собственно онлайн, это ведь еще и позволяет стирать границы, потому что в один день, я думаю, что это 4 июля ориентировочно», — сказал он.

Глава министерства добавил, что хотел бы, чтобы выпускников поздравили «лучшие, самые успешные люди нашей страны, которые вернулись в свои студенческие годы, вспомнили свои студенческие годы и сказали напутствие».

13 мая Фальков в связи с эпидемиологической ситуацией в России поручил провести выпускные экзамены в вузах, которые находятся в ведении ведомства, в режиме онлайн.

17 мая он объяснил, что онлайн-формат является вынужденной мерой из-за распространения коронавирусной инфекции в стране, но если эпидемиологическая ситуация в регионах улучшится, то в некоторых из них параллельно могут пройти и традиционные церемонии.

Министр также напомнил, что в этом году вузам разрешается выпускать студентов без проведения государственных экзаменов (ГОСов) — только по итогам защиты диплома (выпускной квалификационной работы, ВКР). Тем не менее 77% вузов РФ решили от ГОСов не отказываться, сказал министр, остальные 23% воспользовались правом оставить только защиты, сообщают «Известия».

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#коронавирус #образование

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