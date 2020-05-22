Принят закон о праве арендаторов досрочно расторгнуть контракт

Воспользоваться таким правом смогут только субъекты малого или среднего предпринимательства (МСП), которые работают в отраслях, наиболее пострадавших от коронавируса. Согласно закону, они могут потребовать уменьшения арендной платы на срок до одного года, если договор был заключен до решения о введении в регионе режима повышенной готовности или ЧС. Если договориться не удастся, арендатор праве отказаться от договора аренды.

Первоначально планировалось, что договор аренды смогут расторгнуть все добросовестные арендаторы, выручка которых упала более чем на 50 %. Однако эта версия законопроекта вызвала критику со стороны ТЦ. В итоге документ решили подкорректировать. При расторжении контракта арендаторы не смогут требовать возврата обеспечительных платежей, а под действие законопроекта не подпадут крупные ритейлеры, сообщает «Коммерсант».

Законопроекту еще предстоит рассмотрение в Совете Федерации и подписание президентом.

В Амурской области правительство своим распоряжением предусмотрело арендные каникулы, которые предусматривают отсрочку внесения арендной платы предпринимателям, арендующим государственное имущество. Это сделано для поддержки бизнеса в новых условиях, связанных с распространением коронавируса. Отсрочка предусмотрена: до конца 2020 года по договорам аренды имущества, включенного в перечень объектов, предназначенных для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства, уплата предусмотрена равными частями в 2021 году; за март, апрель, май 2020 года по договорам аренды, заключенным с областными учреждениями и предприятиями, уплата – в срок до 31 декабря 2020 года. Такие же меры приняли муниципалитеты.