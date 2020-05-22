На Дальнем Востоке становится меньше и работы, и желающих работать

Служба исследований HeadHunter проанализировала динамику спроса на рынке труда Дальнего Востока за первые две недели мая 2020 года. Число открытых вакансий уменьшилось на 16 %. По этому показателю федеральный округ уступает Южному, где падение составило 20 %.

По данным службы исследований HeadHunter, количество открытых вакансий на Дальнем Востоке за первые две недели мая уменьшилось на 16 %. Дальневосточный регион оказался на втором месте по числу падения спроса на рынке труда в России, уступив Южному Федеральному округу – минус 20 %.

Падение спроса характерно для начала мая, отмечает кадровый портал. Так, в 2019 году за первые две недели месяца спрос на сотрудников по России упал на 6 %, а по Дальнему Востоку – на 7 %.

Также, по данным рекрутингового агентства, сохраняется и равномерное снижение активности соискателей в России в целом и по регионам – в среднем на 3 % за неделю. Лидером по снижению соискательской активности остается профессиональная область «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», на 11 % уменьшилось количество активных резюме за первые две недели мая, сообщает Служба исследований HeadHunter.