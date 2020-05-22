Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:24 0

На Дальнем Востоке становится меньше и работы, и желающих работать

На Дальнем Востоке становится меньше и работы, и желающих работать
Фото: vc.ru

Служба исследований HeadHunter проанализировала динамику спроса на рынке труда Дальнего Востока за первые две недели мая 2020 года. Число открытых вакансий уменьшилось на 16 %. По этому показателю федеральный округ уступает Южному, где падение составило 20 %.

По данным службы исследований HeadHunter, количество открытых вакансий на Дальнем Востоке за первые две недели мая уменьшилось на 16 %. Дальневосточный регион оказался на втором месте по числу падения спроса на рынке труда в России, уступив Южному Федеральному округу – минус 20 %.

Падение спроса характерно для начала мая, отмечает кадровый портал. Так, в 2019 году за первые две недели месяца спрос на сотрудников по России упал на 6 %, а по Дальнему Востоку – на 7 %.

Также, по данным рекрутингового агентства, сохраняется и равномерное снижение активности соискателей в России в целом и по регионам – в среднем на 3 % за неделю. Лидером по снижению соискательской активности остается профессиональная область «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», на 11 % уменьшилось количество активных резюме за первые две недели мая, сообщает Служба исследований HeadHunter.

Просмотров всего: 182

#коронавирус

распечатать


Коронавирус

Госдума приняла закон о праве арендаторов досрочно расторгнуть контракт
Коронавирус 1

В Благовещенске за сутки продезинфицировали почти 300 жилых домов
Коронавирус 1

В Приамурье коммунальщики перечислят 2 миллиона рублей на борьбу с коронавирусом
Экономика 3

Мэрия: в Благовещенске приняты беспрецедентные меры поддержки бизнеса на фоне пандемии
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь