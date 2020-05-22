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сегодня, 20:05 1

В Благовещенске за сутки продезинфицировали почти 300 жилых домов

В Благовещенске за сутки продезинфицировали почти 300 жилых домов
Фото: благовещенск.рф

Первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев рассказал об итогах проведения дезинфекции. Городская администрация отмечает, что эта работа не прекращается.

По информации управления ЖКХ, 21 мая управляющие компании, ЖСК и ТСЖ провели в городе дезинфекцию подъездов в 295 многоквартирных домах. В конце рабочих смен были обработаны салоны 42 автобусов Автоколонны 1275. В числе остановок, которые были продезинфицированы специалистами ГСТК, – «Универмаг», «Магазин "Благовещенск", «Автовокзал», «50 лет Октября, 27». Работа по указанным направлениям осуществляется ежедневно согласно графикам.

«Я считаю, что пика заболеваемости мы не допускаем в том числе и благодаря этим противоэпидемическим мероприятиям. В Благовещенске достаточно большое количество территорий и объектов подвергается санитарной обработке. Усиленная дезинфекция идет в плановом режиме, останавливать ее нельзя. В частности, у нас обрабатываются такие территории, как набережная реки Амур, автобусные остановки, Первомайский и Городской парки, парк Дружбы. В выходные дни стараемся проводить дезинфекцию до обеда. В будни – в период с 16 до 20 часов», – сообщил первый заместитель мэра города Олег Имамеев.

Несмотря на то, что дезинфекция проводится регулярно, администрация Благовещенска призывает горожан по возможности воздержаться от пребывания в общественных местах.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Анастасия

    Анастасия
    38 минут назад

    Будьте так любезны.....напишите хотя бы АДРЕСА ТЕХ ДОМОВ, ГДЕ БЫЛА ПРОВЕДЕНА ДИЗИНФЕКЦИЯ....

    Вот у нас уже месяц в доме меняют лифты.... Я извиняюсь....но ср@чь полный в подъезде — везде масло, какие-то тихнические жидкости, жирные пятна, неприятный запах от пола стоит на весь подъезд.

    Мы, например, живем на самом верхнем этаже...и когда на протяжении месяца мы поднимаемся пешком до верха....только один раз было зомечено, что Управляйка (по ул. Студенческая 35) мыла полы 1 раз...и то....до 7-го этажа....а выше они полинились даже воду сменить, и мыли верхние этажи черной и грязной водой

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