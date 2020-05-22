В Благовещенске за сутки продезинфицировали почти 300 жилых домов

Первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев рассказал об итогах проведения дезинфекции. Городская администрация отмечает, что эта работа не прекращается.

По информации управления ЖКХ, 21 мая управляющие компании, ЖСК и ТСЖ провели в городе дезинфекцию подъездов в 295 многоквартирных домах. В конце рабочих смен были обработаны салоны 42 автобусов Автоколонны 1275. В числе остановок, которые были продезинфицированы специалистами ГСТК, – «Универмаг», «Магазин "Благовещенск", «Автовокзал», «50 лет Октября, 27». Работа по указанным направлениям осуществляется ежедневно согласно графикам.

«Я считаю, что пика заболеваемости мы не допускаем в том числе и благодаря этим противоэпидемическим мероприятиям. В Благовещенске достаточно большое количество территорий и объектов подвергается санитарной обработке. Усиленная дезинфекция идет в плановом режиме, останавливать ее нельзя. В частности, у нас обрабатываются такие территории, как набережная реки Амур, автобусные остановки, Первомайский и Городской парки, парк Дружбы. В выходные дни стараемся проводить дезинфекцию до обеда. В будни – в период с 16 до 20 часов», – сообщил первый заместитель мэра города Олег Имамеев.

Несмотря на то, что дезинфекция проводится регулярно, администрация Благовещенска призывает горожан по возможности воздержаться от пребывания в общественных местах.