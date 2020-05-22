Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:35 0

В Тынде возле роддома поселят аистов

В Тынде возле роддома поселят аистов
Фото: @mikhaylova2018

В Тынде возле родильного дома поселятся аисты. Скульптурную композицию изготовил местный житель Виктор Кузнецов, ему помогал сын Виктор. Об этой истории в своем Инстаграме рассказала мэр города Марина Михайлова.

«Наш земляк – талантливый мастер Виктор Филиппович Кузнецов вместе с сыном Виктором изваял семью аистов. Полгода назад я при нем вслух помечтала об аистах у нашего роддома. И вот они, красавцы, почти готовые улететь на территорию фабрики юных бамовцев! Завтра с Виктором Филипповичем и главным врачом будем "примерять" их на выход для выписки. Надеюсь, его (выход) подремонтируют, к моменту установки символа семейного счастья и мира. По оценке мастера, работа выполнена на 70 %. Трогательная экспозиция вряд ли поспособствует увеличению числа рожениц, но шикарной фотозоной станет точно. Виктор Филиппович, Виктор Викторович, дорогие, от души спасибо! Мы Вами гордимся», – отметила Марина Михайлова на своей странице в соцсети.

«Талант! Завидую будущим роженицам», «Молодец! Человечище!», «Очень хорошая задумка» – эти и другие комментарии оставили жители под постом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мечты сбываются:) Наш земляк - талантливый Мастер Виктор Филиппович Кузнецов вместе с сыном Виктором изваял семью аистов. Полгода назад я при нем вслух помечтала об аистах у нашего роддома. И вот они- красавцы, почти готовые улететь на территорию фабрики юных бамовцев! Завтра с Виктором Филипповичем и главным врачом будем "примерять" их на выход для выписки. Надеюсь, его (выход) подремонтируют, к моменту установки символа семейного счастья и мира. По оценке мастера, работа выполнена на 70%. Трогательная экспозиция вряд ли поспособствует увеличению числа рожениц, но шикарной фотозоной станет точно. Виктор Филиппович, Виктор Викторович, дорогие, от души СПАСИБО! Мы Вами гордимся.

Публикация от Марина Михайлова (@mikhaylova2018)

Просмотров всего: 49

#дети #культура #Тында

распечатать


Общество 1

Подать заявление на выплату пособия на детей от 3 до 7 лет теперь можно на госуслугах
Культура

Писатель из Благовещенска на средства гранта издал книгу об эфиопско-эритрейской войне
Коронавирус 4

В Приамурье проанализируют обоснованность посещения детьми «дежурных групп»

Общество 7

Архитектор Валерий Сикерин: с мечтой о Шадринском соборе нужно расставаться
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь