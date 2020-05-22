В Тынде возле роддома поселят аистов

В Тынде возле родильного дома поселятся аисты. Скульптурную композицию изготовил местный житель Виктор Кузнецов, ему помогал сын Виктор. Об этой истории в своем Инстаграме рассказала мэр города Марина Михайлова.

«Наш земляк – талантливый мастер Виктор Филиппович Кузнецов вместе с сыном Виктором изваял семью аистов. Полгода назад я при нем вслух помечтала об аистах у нашего роддома. И вот они, красавцы, почти готовые улететь на территорию фабрики юных бамовцев! Завтра с Виктором Филипповичем и главным врачом будем "примерять" их на выход для выписки. Надеюсь, его (выход) подремонтируют, к моменту установки символа семейного счастья и мира. По оценке мастера, работа выполнена на 70 %. Трогательная экспозиция вряд ли поспособствует увеличению числа рожениц, но шикарной фотозоной станет точно. Виктор Филиппович, Виктор Викторович, дорогие, от души спасибо! Мы Вами гордимся», – отметила Марина Михайлова на своей странице в соцсети.

«Талант! Завидую будущим роженицам», «Молодец! Человечище!», «Очень хорошая задумка» – эти и другие комментарии оставили жители под постом.