Подать заявление на выплату пособия на детей от 3 до 7 лет теперь можно на госуслугах

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С 21 мая на сайте госуслуг запущен сервис приема заявлений на выплату пособия детям от 3 до 7 лет. В амурском министерстве социальной защиты населения пояснили, кто может претендовать на выплаты, и рассказали, какие именно доходы семьи учитываются.

Об этом в программе «Простые вопросы» ведущая Наталья Наделяева говорит с заместителем министра соцзащиты Ириной Пирог. Как напомнила Ирина Викторовна, выплату могут получить семьи, в которых воспитываются дети от 3 до 7 лет включительно, то есть претендовать на ежемесячную доплату можно, пока ребенку не исполнилось 8 лет.

Обязательным условием является наличие у ребенка гражданства РФ, а также регистрация по месту жительства или пребывания в Амурской области. Главным критерием при начислении выплаты является среднедушевой доход в семье за определенный период.

«Например, семья обращается в мае этого года, мы отсчитаем полуторагодовой период от этой даты – получается ноябрь 18 года. Далее мы берем годовой период, начиная с ноября 18 года по декабрь 19 года, и в этот период учитываем доходы. Берутся все денежные доходы семьи: зарплата, алименты, пособия, пенсии, меры соцподдержки и так далее», – перечислила Ирина Викторовна.

Специалисты указывают на такой момент: при расчете среднедушевого дохода в 2020 году не будут учитываться доходы безработных членов семьи, в том случае, если они были признаны безработными с 1 марта 2020 года.

Право на пособие имеют также опекуны и приемные родители, напоминают в министерстве социальной защиты населения.

Подать заявление можно разными способами. «С 21 мая запущен сервис приема документов через портал госуслуг, постепенно будут подключаться МФЦ и управления соцзащиты. Основной упор на сайт госуслуг. Заявления будут принимать в течение всего 20 года», – добавила Ирина Пирог.

Какой порог не должен превышать среднедушевой доход, чтобы семья могла рассчитывать на это пособие, каков его размер, а также о других немаловажных деталях и нюансах смотрите в программе «Простые вопросы».