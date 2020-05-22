Писатель из Благовещенска на средства гранта издал книгу об эфиопско-эритрейской войне

В благовещенской библиотеке имени Чехова писатель Станислав Сахончик рассказал о своей книге «Памяти солёная волна». В одной из частей автор рассказывает о малоизвестных страницах эфиопско-эритрейской войны. Книга издана на средства муниципального гранта.

В настоящее время сборник находится в печати. В начале июня в Благовещенск из Санкт-Петербургской типографии доставят тираж, включающий в себя 200 экземпляров – его печать стала возможной благодаря муниципальному гранту в сфере культуры и искусства Благовещенска.

Плод многолетней работы автора, «Памяти солёная волна» повествует об амурчанах, участниках войн. Сборник объёмом в 352 страницы содержит около 75 произведений. Их иллюстрируют документальные фотографии и схемы.

Первая часть сборника называется «Амурчане на фронте». Автор повествует об их боевой работе в годы Великой Отечественной войны и в ходе локальных конфликтов, а также о героизме и патриотизме. Работая над текстом, писатель основывался среди прочего и на воспоминаниях своего отца, который ушёл на фронт в 1942 году.

Вторая часть книги носит название «На румбах Красного моря». В ней рассказывается о героизме советских военных моряков и морских пехотинцев, которые во время эфиопско-эритрейской войны, в 1990–1991 годах, защищали советскую военно-морскую базу на острове Нокра. Сражаться им пришлось в условиях морской блокады, постоянных обстрелов, под угрозой превосходящих сил.

В третьей части содержатся рассказы о нелёгких буднях моряков Тихоокеанского флота. Четвёртая часть посвящена историям из жизни военных. Эти рассказы написаны в жанре иронической прозы.

«Большинство событий, художественно описанных в очерках и рассказах сборника, имеют документальную основу», – говорит Станислав Сахончик.

Особенное значение имеет то, что книга «Памяти солёная волна» издаётся в Год памяти и славы. Это стало возможным благодаря муниципальному гранту в сфере культуры. На реализацию проекта его автор Станислав Сахончик получил 150 тысяч рублей. В течение года получатель гранта должен издать сборник и провести презентации в библиотеках и учебных заведениях, ведь его проект направлен на популяризацию военной истории среди молодёжи.

«Именно в год 75-летия Великой Победы художественная литература по военной тематике приобретает большое значение. В книге описываются малоизвестные события советской и российской военной истории. Моя цель как автора – поддержать высокий уровень военно-патриотической работы, проводимой в Благовещенске», – подчёркивает Станислав Митрофанович.

Особенную благодарность за решающее участие в проекте автор выражает Владиславу Григорьевичу Лецику, который выступил не только как редактор, но и как автор обложки.

После того как тираж отпечатают и доставят в Благовещенск, экземпляры книги распространят по библиотекам и учебным заведениям, сообщает управление культуры администрации Благовещенска.

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