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22мая
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сегодня, 18:26 1

Сечина утвердили на пост главного исполнительного директора «Роснефти»

Сечина утвердили на пост главного исполнительного директора «Роснефти»
Фото: ТАСС

Совет директоров «Роснефти» принял решение о назначении Игоря Сечина главным исполнительным директором еще на пять лет, говорится в сообщении компании.

«Назначить с 24 мая 2020 года Сечина Игоря Ивановича на должность единоличного исполнительного органа ПАО НК "Роснефть" сроком на 5 лет», – говорится в сообщении. Доля участия Сечина в уставном капитале «Роснефти» составляет 0,1273 %.

Ранее правительство РФ утвердило директивы для продления контракта главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина еще на 5 лет.

Игорь Сечин возглавил «Роснефть» в мае 2012 года. Он был главой совета директоров «Роснефти» с 2004 года по 2011 год. В ноябре 2012 года вновь избран в состав совета директоров компании, в том числе с июня 2013 года является заместителем председателя совета директоров, пишет ТАСС.

«Роснефть» – крупнейшая российская нефтяная компания, добыча жидких углеводородов которой по итогам 2019 года составила 4,67 миллиона баррелей в сутки (230,2 миллиона тонн). Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 29 % и достигла 708 миллиардов рублей.

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#бизнес

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Комментарии
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  • Karasik

    Karasik
    6 минут назад

    надо же, какая неожиданность )))

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