Из-за ремонта Калинина один из дворов Благовещенска превратился в дорогу

Из-за ремонта улицы Калинина в Благовещенске водителям пришлось выбирать альтернативные маршруты движения. Многие в качестве объездной дороги решили использовать проезд через дворы. Так автомобилисты преодолевают участок от Забурхановской до Пролетарской, что создает неудобства для местных жителей.

«В первую очередь это, конечно, движение транспорта. Поток практически бесконечный. У нас тут даже пробки в часы пик бывают, как на дороге. А в середине двора детские площадки. Дети выбегают и не всегда смотрят по сторонам. У нас-то особо не разгонишься, а вот вдоль дома на Калинина, 110/2 прямая дорога, и там неплохо разгоняются. Как раз там находится площадка, где дети в футбол играют, и откуда они могут выскочить. Так что одна из проблем – это опасность для детей. Ну и конечно, шум. Они же ездят и в вечернее время, поэтому окошко особо не приоткроешь. И так все время ездили, а сейчас движение стало плотнее. Несколько раз стояли экипажи ДПС, но машины как ездили, так и ездят. Учебные машины ездят, такси регулярно проезжают, инкассаторы бывают проезжают», – рассказал Виталий, житель дома 87 на Забурхановской.

По словам мужчины, возмущаются многие жители близлежащих домов, но он не стал просто возмущаться, а написал обращение в благовещенскую мэрию. Попросил хотя бы временно поставить во дворе бетонные блоки, чтобы закрыть сквозное движение через их двор. А также рассказал о случае, когда на его глазах машина, срезая путь, проехала прямо по детской площадке. Два дня назад мужчина получил ответ (есть в распоряжении редакции).

«Вопрос ограничения движения транспортных средств на придомовой территории в соответствии с положением статьи 36, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации относится к исключительной компетенции общего собрания собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (далее – МКД). В связи с чем рекомендуем вам рассмотреть данный вопрос на общем собрании собственников помещений в МКД. По вопросу движения транспортных средств по территории детской площадки, сообщаем, что ваше обращение направлено в ГИБДД», – говорится в документе за подписью заместителя мэра Игоря Черного.

Но, по информации Виталия, с установкой таких блоков могут возникнуть проблемы, поскольку земля под домами не размежёвана.

Редакция Амур.инфо обратилась в мэрию, чтобы там пояснили, как можно решить вопрос, ведь участок Калинина от Тенистой до Октябрьской по планам будут ремонтировать до июля.

В администрации Благовещенска снова пояснили, что жители дома могут провести общее собрание собственников жилья и принять решение об установке блока, перегораживающего проезд. Правда, это решение необходимо согласовать с государственным пожарным надзором МЧС.