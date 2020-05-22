За неделю в Приамурье клещи покусали 166 человек

На период с 15 по 21 мая в Амурской области зарегистрировано 166 пострадавших от укусов клещей, в том числе 67 детей. С нарастающим итогом зарегистрировано 554 пострадавших, в их числе 191 ребенок.

Это ниже аналогичного периода прошлого года в 1,5 раза. При этом наибольшее количество укусов зарегистрировано в населенных пунктах (52 %), что говорит о низкой настороженности населения и несоблюдении режима самоизоляции, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

Охват экстренной серопрофилактикой составил 67,2 % от подлежащих лиц ввиду отказа, позднего обращения (прошло более 72 часов) и других причин от её проведения.

Привито против клещевого вирусного энцефалита с нарастающим итогом 24 318 человек, в том числе 9 258 детей. Исследовано 112 особей клещей, доставленных от пострадавших. Выявлено 9 клещей, зараженных возбудителем боррелиоза и 1 вирусом клещевого энцефалита.

За истекшую неделю количество клещей на флаго/километр составило 16,7 особи, что в 2 раза выше аналогичного периода 2019 года (8,4).

«В связи с высокой численностью клещей в природных биотопах, обращаем особое внимание на необходимость соблюдения самоизоляции, исключив загородные поездки, которые могут привести к риску нападения клещей и инфицированию клещевыми инфекциями.

В области продолжается проведение акарицидных обработок. За неделю обработаны территории летних оздоровительных, образовательных учреждений, зон отдыха и других объектов общей площадью 13 гектаров. С нарастающим итогом обработано 67,2 гектара», – пишет региональный Роспотребнадзор.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что извлеченного клеща необходимо исследовать на зараженность клещевыми инфекциями в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области» (улица Горького, 235А) и его филиалах, расположенных на административных территориях области.

Вопросы можно задать по телефону горячей линии: 8 (40162) 20-20-20 и по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора (ЕКЦ), работающего в круглосуточном режиме и принимающего одновременно до 100 звонков. Телефон ЕКЦ: 8-800-555-49-43.