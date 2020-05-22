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В Приамурье коммунальщики перечислят 2 миллиона рублей на борьбу с коронавирусом

В Приамурье коммунальщики перечислят 2 миллиона рублей на борьбу с коронавирусом
Фото: pixabay.com

«Амурские коммунальные системы» перечислят 2 миллиона рублей на амурский специальный счет для борьбы с коронавирусом. Всего группа компаний РКС перечислит 15 миллионов рублей медицинским учреждениям в городах своего присутствия для борьбы с распространением коронавируса.

Помощь получат больницы в Пермском крае, Амурской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской, Пензенской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Карелия.

Как сообщают в АКС, средства в рамках благотворительной помощи будут направлены на закупку специализированного медицинского оборудования, автомобилей скорой помощи, дополнительное оснащение и поддержание работы больниц, обеспечение антисептиками и средствами индивидуальной защиты. Соответствующие письма с инициативой о поддержке регионов 21 мая направлены главам 8 субъектов РФ.

РКС внимательно следят за ситуацией с коронавирусной инфекцией в регионах своей работы и оказывают им посильную поддержку, вводя дополнительные меры по обеззараживанию воды и дезинфекции общественных территорий городов.

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#ЖКХ #коронавирус

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