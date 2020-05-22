В Благовещенске с 25 мая без горячей воды останутся микрорайон, КПП и ЦЭС

С 25 мая благовещенская ТЭЦ начнет ремонт тепломагистрали Северного района, он продлится до 5 июня. В 8 часов утра 25 мая будет отключена горячая вода во 2-м и 3-м микрорайонах, а также в районах КПП и Центральных электросетей.

За это время специалисты цеха тепловых сетей проведут ревизию всей запорной арматуры и сальниковых компенсаторов на тепломагистрали, часть оборудования заменят. Будет проведена диагностика состояния металла трубопроводов, обнаруженные неполадки устранят.

Также специалисты завершили плановый ремонт тепломагистрали Северо-Западного района и начали частично подключать горячую воду потребителям, проживающим в районе от улицы Островского до улицы Чайковского между улицами Станционной и Октябрьской. Полностью горячее водоснабжение вернется в дома 22 мая к 20 часам.

График отключения городских районов горячего водоснабжения в связи с ремонтом опубликован на Амур.инфо.