В Амурской области заметили очень редких краснокнижных птиц

В долине реки Алим, недалеко от села Грибское Благовещенского района, экологу удалось сфотографировать редкую для Амурской области птицу – большую колпицу. Она включена в различные Красные книги – как региональную, так и федеральную.

В момент съемки 5 колпиц кормились на затопленном карьере вместе с аистами, серыми цаплями, даурскими журавлями, бакланами и озерными чайками. Фото было сделано с квадрокоптера.

«Я проводил съемки даурских журавлей: у нас стартовала кампания по учету журавлей. Болота я облетаю с квадрокоптером и картирую гнезда. А тут смотрю – группа белых птиц. Я, честно говоря, думал, что это белая цапля – она у нас тоже очень редкая. Поэтому подумал: надо заснять. А когда подлетел, то увидел, что это не цапля, а колпица. У нас колпица всегда редкая, потому что она птица довольно южная – в основном в Китае обитает и наша территория это самая граница ареала. И ни одного случая не было зафиксировано, что она у нас здесь гнездится. А так, одиночные птицы фиксируют по литературным данным примерно раз в пять лет», – рассказал член областной общественной экологической организации «АмурСоЭС» Антон Сасин.