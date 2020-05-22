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В Белогорске нашли тело утонувшего в Томи мальчика (фото)

В Белогорске нашли тело утонувшего в Томи мальчика (фото)
Фото: instagram.com

В Белогорске в реке Томь в районе Бочкаревского моста водолазы обнаружили тело 11-летнего мальчика, который утонул 18 мая. Его направили в морг Белогорской городской больницы.

Поиском руководил заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области Иван Воробьев. Поиски вели 3 человека ПСО по Белогорску, 5 человек из филиала ДВР ПСО, 2 человека от ГИМС Белогорска, 2 человека ПСЧ-4 и 5 человек ПЧ-21 села Томичи. Всего было 6 единиц техники, 4 плавательных средства.

Как писало Амур.инфо, четверо детей, старшему из которых 11 лет, а младшему – восемь, решили перейти на другой берег Томи. В районе городского парка они вошли в воду, а когда добрались до косы, старший решил продолжить маршрут вплавь. Но его понесло течением. Трое других помочь ему не смогли и ушли домой, когда их товарищ пропал из виду. Взрослым о трагедии они не сообщили и только через три часа рассказали соседке о случившемся. Та обратилась в полицию.

Спасатели напоминают, что купание в Томи из-за быстрого течения запрещено.

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#происшествия

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