Жителя Шимановска поймали с ножом над тушей косули
Житель Шимановска попался на браконьерской охоте на косулю. Мужчину задержали в момент разделки двух туш незаконно добытых животных. При этом в его автомобиле обнаружили карабин с патронами и запрещенную к использованию лампу-фару.
Факт браконьерства был выявлен в районе села Базисное Шимановского района в ходе планового рейда. Ранним утром служащие управления по охране животного мира, двигаясь по федеральной трассе, заметили автомобиль «Тойота Марк 2», который свернул с трассы на одном из отворотов. Инспекторы охотнадзора проехали по его следу и в свете фар увидели автомобиль в 150 метрах от дороги.
«Из кустов вышел мужчина с окровавленными руками. Вся его одежда также была в крови. Объяснить, чем он занят, амурчанин не смог. Но, посветив фонариком в кусты, мы сразу увидели висящую тушу недоразделанного животного. Рядом лежали шкура, копыта и голова косули, а в мешке — еще одна, уже разделанная туша», — рассказал служащий управления по охране животного мира области, работавший на месте происшествия.
На место сразу же вызвали сотрудников полиции. В отношении мужчины был составлен административный протокол по факту незаконной охоты в закрытые сроки. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Продукция охоты и оружие у браконьера были изъяты, сообщает пресс-служба ведомства.
Помимо серьезных санкций, вплоть до лишения свободы, жителю Шимановска предстоит выплатить крупную сумму компенсаций вреда, причиненного природе региона. За двух самцов косули она составит 240 тысяч рублей.
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