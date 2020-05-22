Жителя Шимановска поймали с ножом над тушей косули

Житель Шимановска попался на браконьерской охоте на косулю. Мужчину задержали в момент разделки двух туш незаконно добытых животных. При этом в его автомобиле обнаружили карабин с патронами и запрещенную к использованию лампу-фару.

Факт браконьерства был выявлен в районе села Базисное Шимановского района в ходе планового рейда. Ранним утром служащие управления по охране животного мира, двигаясь по федеральной трассе, заметили автомобиль «Тойота Марк 2», который свернул с трассы на одном из отворотов. Инспекторы охотнадзора проехали по его следу и в свете фар увидели автомобиль в 150 метрах от дороги.

«Из кустов вышел мужчина с окровавленными руками. Вся его одежда также была в крови. Объяснить, чем он занят, амурчанин не смог. Но, посветив фонариком в кусты, мы сразу увидели висящую тушу недоразделанного животного. Рядом лежали шкура, копыта и голова косули, а в мешке — еще одна, уже разделанная туша», — рассказал служащий управления по охране животного мира области, работавший на месте происшествия.

На место сразу же вызвали сотрудников полиции. В отношении мужчины был составлен административный протокол по факту незаконной охоты в закрытые сроки. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Продукция охоты и оружие у браконьера были изъяты, сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо серьезных санкций, вплоть до лишения свободы, жителю Шимановска предстоит выплатить крупную сумму компенсаций вреда, причиненного природе региона. За двух самцов косули она составит 240 тысяч рублей.