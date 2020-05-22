Мэрия: в Благовещенске приняты беспрецедентные меры поддержки бизнеса на фоне пандемии

В благовещенской администрации рассказали предпринимателям о мерах поддержки, которые власти оказывают в связи с пандемией коронавируса. В мэрии в дистанционном режиме прошло заседание совета по улучшению инвестиционного климата и развития предпринимательства.

Мероприятие состоялось под руководством заместителя мэра города Максима Ноженкина.

По информации властей, перечень преференций, которые предоставляют бизнесу в Благовещенске, можно назвать беспрецедентным.

«Благовещенск первым среди других муниципалитетов Амурской области принял такой значительный комплекс мер поддержки. Более того, мы опередили другие крупные города Дальнего Востока, в том числе Хабаровск и Владивосток. По сути, принятые нами решения позволят поддержать благовещенских предпринимателей на сумму, превышающую треть миллиарда рублей», – сообщил заместитель мэра города Благовещенска Максим Ноженкин.

21 мая на заседании Благовещенской городской думы было принято решение о снижении ставки налога на имущество физических лиц с 2 % до 0,75 % кадастровой стоимости в отношении коммерческих объектов. Под данное снижение попали офисы, объекты торговли общественного питания и бытового обслуживания. Эта мера позволит поддержать владельцев 3 682 объектов. Принятое решение позволит на 25 % снизить размер налога, который собственники заплатят в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

Также в Благовещенске приняты следующие меры поддержки:

– снижен коэффициент К2 по ЕНВД в два раза. Данная мера поддержки позволила снизить размер налога более чем 3 000 субъектам предпринимательства;

– арендаторам муниципального имущества и земельных участков, осуществляющим деятельность в наиболее пострадавших отраслях, предоставлена отсрочка. А организации, приостановившие деятельность, освобождены от уплаты арендных платежей на период приостановления деятельности. Данная мера позволит оказать поддержку 62 арендаторам муниципального имущества и земельных участков;

– подготовлен проект решения о переносе сроков оплаты авансовых платежей по земельному налогу для организаций;

– прорабатывается вопрос об освобождении на 1 месяц субъектов МСП от платежей по договорам на размещение нестационарных объектов, в которых оказываются бытовые услуги населению (павильоны, реализующие цветы, автомойки, шиномонтажи, ремонт обуви, изготовление ключей и др.). Данная мера позволит оказать поддержку собственникам более 130 объектов.

Кроме этого, благовещенские предприниматели могут воспользоваться мерами поддержки, принятыми на федеральном и региональном уровнях.

Между тем, в администрации Благовещенска в соответствии с постановлением правительства Амурской области разработали порядок предоставления субсидий предпринимателям, пострадавшим на фоне пандемии коронавируса. Размер субсидии на одного получателя составит до 200 тысяч рублей. Об этом также проинформировали участников заседания совета.

Субсидии будут предоставляться в 2 случаях. Их получат субъекты малого и среднего предпринимательства, деятельность которых в соответствии с основным ОКВЭДОМ вошла в областной перечень видов экономической деятельности, наиболее пострадавшим в условиях коронавируса. Также на эту поддержку могут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства, среднемесячная выручка которых в апреле 2020 года не менее чем на 30 % ниже среднемесячной выручки, сложившейся за период с 2019 года и 1 квартала 2020 года.

Документы от предпринимателей в мэрии будут принимать до 15 июля текущего года. Более подробная информация об условиях выплаты субсидий будет опубликована на сайте администрации города после утверждения порядка.