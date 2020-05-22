В Приамурье проанализируют обоснованность посещения детьми «дежурных групп»

Глава амурского Роспотребнадзора Ольга Курганова сообщила на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, что в результате эпидрасследований сотрудники ведомства выявили нарушения в работе «дежурных групп» города Благовещенска.

«Мы отмечаем в дошкольных образовательных учреждениях, которые работают как «дежурные группы», ряд нарушений, которые могут привести к формированию увеличения количества контактных и заболевших, – отметила Ольга Курганова. – Допускается движение воспитателей и медицинского персонала между группами дошкольных учреждений. Зафиксирована переуплотнённость в группах – объём групп должен быть не более 12, фиксируем, но есть группы с большим количеством детей. И как следствие – расширение круга контактных. Сейчас мы по Благовещенску отрабатываем 385 человек – детей и сотрудников дошкольных учреждений, которые вовлечены в эпидпроцесс».

В связи с этим главный санитарный врач области рекомендовал главам муниципальных образований и городских округов, министерству образования и науки усилить контроль соблюдения противоэпидемического режима в дошкольных образовательных учреждениях. Следить за проведением утреннего фильтра, непрерывным обеззараживанием воздуха помещений с использованием бактерицидных облучателей рециркуляторного типа, соблюдением режима проветривания, усиленной дезинфекцией. А также немедленно отстранять лиц с симптомами инфекционных заболеваний. Запретить ротацию персонала и медицинских работников между дошкольными образовательными учреждениями и «дежурными группами».

«Устанавливаем факты, что оба родителя не работают и фактически числятся неработающими, при этом дети посещают детский сад. В ходе эпидрасследования выясняется, что родители выезжают за пределы региона, при этом ребёнок продолжает ходить в коллектив, создавая угрозу распространения инфекции», – пояснила Ольга Курганова.

«Работы «дежурных групп» в детских садах – это отдельная зона риска. В Благовещенске, к сожалению, у нас уже есть случай, когда ребёнок с положительным тестом на коронавирус попал в группу. Сейчас приходится проводить большой объём работы по конкретному детскому саду, по дезинфекции, выявлению контактных лиц. Обсудили с главами дополнительные меры, которые необходимо предпринять в согласовании с Роспотребнадзором, чтобы избежать таких ситуаций», – прокомментировал губернатор Василий Орлов.

В частности в области проанализируют обоснованность посещения детьми «дежурных групп» с учётом трудовой занятости родителей.

Также на заседании оперативного штаба рассмотрели начало оздоровительной кампании в детских лагерях.

«Мы уже сегодня можем говорить, что первой смены не будет. Мы вернёмся к этому решению в июне и, возможно, если санитарно-эпидемиологическая обстановка позволит, то с 1 июля начнём летнюю оздоровительную кампанию. Но решение об этом пока принимать рано. Будем смотреть, как будет развиваться эпидситуация», – сообщил Василий Орлов.