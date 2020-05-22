Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22мая
Предыдущая новость
сегодня, 15:48 0

Ситуация продолжает ухудшаться: число заболевших COVID-19 в Приамурье превысило 300 человек

Ситуация продолжает ухудшаться: число заболевших COVID-19 в Приамурье превысило 300 человек
Фото: Pedro Vilela / Getty Images

На 22 мая в Амурской области зарегистрировано 317 случаев COVID-19. За сутки в регионе прирост составил 23 человека.

«Ситуация продолжает ухудшаться, но это происходит в соответствии с нашими прогнозами. На штабе с главами муниципальных образований мы обсудили основные меры, которые необходимо усилить для сдерживания ситуации», – сказал глава региона Василий Орлов.

«Территориально самые высокие показатели в Шимановске. Там мы сейчас отмечаем стабилизацию ситуации. Наиболее сложная ситуация в Благовещенске, где под медицинским наблюдением находится 634 человека, и в Свободном, где 291 контактный», – рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Главный санитарный врач области отметила, что сокращается количество бессимптомных форм. Первоначально оно составляло до 40 %, сейчас – 29 %. Количество населения, которое переносит заболевание в форме ОРВИ – 24 %.

«Коэффициент распространения инфекции вырос. Если 19 мая он составлял 1,5, то в последние два дня – 1,8. Сокращается количество свободных коек», – отметила Ольга Курганова.

По официальной информации амурского Роспотребнадзора, зарегистрирован 1 летальный исход от заболевания новой коронавирусной инфекцией. 84 человека выписаны с выздоровлением, 19 получают амбулаторное лечение.

На территории области проведено более 34 тысяч исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. За последние сутки протестировано 1 247 человек. На сегодняшний день исследования проводят 7 лабораторий.

Увеличивается заболеваемость внебольничными пневмониями – 148 заболевших, это в 2,5 раза превышает среднемноголетние значения.

По информации Роспотребнадзора, по состоянию на 22 мая с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 317 случаев заболевания, из них:

  • Благовещенск – 122 (+14);
  • Тында – 4;
  • Шимановск – 34;
  • Белогорск – 31;
  • Свободный – 30 (+7);
  • Серышевский район (Тавричанка – 8, Бочкаревка – 1, Томское – 3, Серышево – 10, Соколовка – 4) – 26;
  • Магдагачинский район (Магдагачи) – 7 (+1);
  • Благовещенский район (Владимировка – 2, Чигири – 3, Верхблаговещенское – 1) – 6 (+1);
  • Ивановский район (Крещеновка) – 4;
  • Прогресс – 4;
  • Райчихинск – 4;
  • Зея – 3;
  • Константиновский район (Константиновка) – 2;
  • Сковородинский район (Сковородино) – 1;
  • Бурейский район (Талакан) – 1;
  • Завитинский район (Успеновка) – 1.

Просмотров всего: 275

#коронавирус

распечатать


Коронавирус

В Приамурье проанализируют обоснованность посещения детьми «дежурных групп»

Коронавирус 1

В Приамурье для больных COVID-19 приготовлено почти полтысячи коек

Эксклюзив 10

Меня тянет в Благовещенск: экс-заместитель мэра Надежда Терещенко рассказала о жизни в Черногории
Коронавирус 4

Среди сотрудников компании «Газпром переработка Благовещенск» в Свободном не выявлено заболевших COVID-19
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь