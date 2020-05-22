Ситуация продолжает ухудшаться: число заболевших COVID-19 в Приамурье превысило 300 человек
На 22 мая в Амурской области зарегистрировано 317 случаев COVID-19. За сутки в регионе прирост составил 23 человека.
«Ситуация продолжает ухудшаться, но это происходит в соответствии с нашими прогнозами. На штабе с главами муниципальных образований мы обсудили основные меры, которые необходимо усилить для сдерживания ситуации», – сказал глава региона Василий Орлов.
«Территориально самые высокие показатели в Шимановске. Там мы сейчас отмечаем стабилизацию ситуации. Наиболее сложная ситуация в Благовещенске, где под медицинским наблюдением находится 634 человека, и в Свободном, где 291 контактный», – рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова.
Главный санитарный врач области отметила, что сокращается количество бессимптомных форм. Первоначально оно составляло до 40 %, сейчас – 29 %. Количество населения, которое переносит заболевание в форме ОРВИ – 24 %.
«Коэффициент распространения инфекции вырос. Если 19 мая он составлял 1,5, то в последние два дня – 1,8. Сокращается количество свободных коек», – отметила Ольга Курганова.
По официальной информации амурского Роспотребнадзора, зарегистрирован 1 летальный исход от заболевания новой коронавирусной инфекцией. 84 человека выписаны с выздоровлением, 19 получают амбулаторное лечение.
На территории области проведено более 34 тысяч исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. За последние сутки протестировано 1 247 человек. На сегодняшний день исследования проводят 7 лабораторий.
Увеличивается заболеваемость внебольничными пневмониями – 148 заболевших, это в 2,5 раза превышает среднемноголетние значения.
По информации Роспотребнадзора, по состоянию на 22 мая с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 317 случаев заболевания, из них:
- Благовещенск – 122 (+14);
- Тында – 4;
- Шимановск – 34;
- Белогорск – 31;
- Свободный – 30 (+7);
- Серышевский район (Тавричанка – 8, Бочкаревка – 1, Томское – 3, Серышево – 10, Соколовка – 4) – 26;
- Магдагачинский район (Магдагачи) – 7 (+1);
- Благовещенский район (Владимировка – 2, Чигири – 3, Верхблаговещенское – 1) – 6 (+1);
- Ивановский район (Крещеновка) – 4;
- Прогресс – 4;
- Райчихинск – 4;
- Зея – 3;
- Константиновский район (Константиновка) – 2;
- Сковородинский район (Сковородино) – 1;
- Бурейский район (Талакан) – 1;
- Завитинский район (Успеновка) – 1.
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