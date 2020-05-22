Ситуация продолжает ухудшаться: число заболевших COVID-19 в Приамурье превысило 300 человек

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На 22 мая в Амурской области зарегистрировано 317 случаев COVID-19. За сутки в регионе прирост составил 23 человека.

«Ситуация продолжает ухудшаться, но это происходит в соответствии с нашими прогнозами. На штабе с главами муниципальных образований мы обсудили основные меры, которые необходимо усилить для сдерживания ситуации», – сказал глава региона Василий Орлов.

«Территориально самые высокие показатели в Шимановске. Там мы сейчас отмечаем стабилизацию ситуации. Наиболее сложная ситуация в Благовещенске, где под медицинским наблюдением находится 634 человека, и в Свободном, где 291 контактный», – рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Главный санитарный врач области отметила, что сокращается количество бессимптомных форм. Первоначально оно составляло до 40 %, сейчас – 29 %. Количество населения, которое переносит заболевание в форме ОРВИ – 24 %.

«Коэффициент распространения инфекции вырос. Если 19 мая он составлял 1,5, то в последние два дня – 1,8. Сокращается количество свободных коек», – отметила Ольга Курганова.

По официальной информации амурского Роспотребнадзора, зарегистрирован 1 летальный исход от заболевания новой коронавирусной инфекцией. 84 человека выписаны с выздоровлением, 19 получают амбулаторное лечение.

На территории области проведено более 34 тысяч исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. За последние сутки протестировано 1 247 человек. На сегодняшний день исследования проводят 7 лабораторий.

Увеличивается заболеваемость внебольничными пневмониями – 148 заболевших, это в 2,5 раза превышает среднемноголетние значения.

По информации Роспотребнадзора, по состоянию на 22 мая с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 317 случаев заболевания, из них: