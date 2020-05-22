Мама убитой известным историком Анастасии Ещенко впервые высказалась о трагедии

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«Я хочу, чтобы все узнали, кто этот человек на самом деле», – говорит Александра Бакшеева – адвокат семьи убитой Анастасии Ещенко. Лента выйдет на платформе Premier, и вместе со съемочной группой юрист лично занималась расследованием громкого убийства студентки из Санкт-Петербурга.

«Вы увидите девушек, которые стали жертвами Соколова. И как бы активно защита историка ни собирала положительные характеристики личности своего доверителя, надеюсь, после этого фильма все увидят, кем на самом деле был Олег Соколов. Совместно с журналистами мы проделали серьезную работу, я благодарна им за профессионализм. Мы выложились эмоционально и физически ради справедливости и в память о Насте Ещенко», – цитирует StarHit юриста.

Трагедия случилась 8 ноября 2019 года. Преподаватель СПбГУ Олег Соколов расчленил 24-летнюю аспирантку, а затем пытался утопить части ее тела в реке Мойке. «Мы должны были обвенчаться весной», – написал позже в письме-исповеди доцент. Но родители погибшей не поверили в раскаяние убийцы.

«Она рождалась, чтобы прийти на эту землю, в муках. И она умирала в страшных муках. Она сделала в своей жизни только одну большую ошибку – встретила на своем пути Соколова и полюбила его. Как полюбила его 11 лет назад другая девушка – он называл ее «моя Катрин», – рассказала мама погибшей.

Екатерина была первой жертвой доцента, она хотела предупредить Настю Ещенко об опасности, но побоялась. И до сих пор боится за собственную жизнь. «Когда увидела его слезы в суде, меня просто передернуло, я это наблюдала сотни раз», – признавалась она.

Несмотря на то, что защита историка пытается выставить Катю «фейком», она все же согласилась встретиться со съемочной группой и снова «вернуться» в ту ночь 29 октября, когда Олег Соколов жестоко избил ее. «Я сделала очень большую ошибку, что промолчала 11 лет назад. Потому что нет ничего ценнее, чем человеческая жизнь», – заключила Екатерина.