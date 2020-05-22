Архитектор Валерий Сикерин: с мечтой о Шадринском соборе нужно расставаться

В Благовещенске продолжается обсуждение строительства храма в сквере, где до 1936 года находился Шадринский собор. Амур.инфо связалось с Валерием Яковлевичем Сикериным — известным в Благовещенске архитектором, который много лет занимался проектом восстановления дальневосточной жемчужины – и записало интервью.

Валерий Сикерин — собиратель исторической памяти города. Его усилиями был восстановлен изначальный вид Триумфальной арки на набережной. Много сил было отдано им и для собирания по крупицам облика Свято-Троицкого (Шадринского) собора. Из-за болезни Валерий Яковлевич не смог участвовать в заседании научно-методического совета, но согласился дать Амур.инфо интервью по телефону.

– Добрый день, Валерий Яковлевич. Следите за новостями по Шадринскому собору?

– В общем, да.

– То есть вы знакомы с решением научно-методического совета?

– Знаком из Амур.инфо.

– Ваше мнение по поводу решения совета какое?

– Хорошее мнение.

– Вы, присутствуя на совете, высказались бы точно так же, как и 8 человек (проголосовали за строительство храма Албазинской иконы – Прим.ред.)?

– Не совсем так. Я бы, может быть, только добавил, что стоило не только картинки или 3D-изображения Шадринского собора на всех гаражах, на всех заборах размещать, распечатать качественно и хорошо разместить, но и распечатать вот эту церковь временную, как называет ее епископ Лукиан, распечатать ее тоже на принтере и собрать в объеме на этих…

– На баннерах?

– На шестах.

– На шестах? А зачем?

– Это гораздо дешевле. Чтобы люди туда заходили и оставляли там деньги на строительство Шадринского собора.

– То есть не строить ничего в камне, а сделать такую 3D-модель и распечатать церковь?

– Да, да.

– Это вы так пошутили сейчас?

– Серьезно.

– То есть, зачем тратить деньги на эту церковь?..

– …которая неизвестно откуда взялась и вообще непонятно, что за церковь

– Вы бы прямо так предложили на совете?

– А почему бы и нет?

– Если бы ваше предложение не приняли, вы бы проголосовали против, воздержались или за вот это решение, которое было?

– Я бы, наверное, проголосовал против в составе совета. Поскольку наши археологи, и мне Денис Волков сказал, что от епископа Лукиана вроде прозвучало, а может, и там это звучало, что археологам дадут специальное задание, как это положено при какой-то стройке, а особенно в таком историческом месте с вопросами явными, дадут им карт-бланш, типа договор какой-то с оплатой, они спокойно поработают, разберутся, разыщут этот…

– Фундамент?

– Эти могилы, фундамент, может, попадется, тоже не лишнее будет, то есть всю эту площадку нужно исследовать, все инструментально занести, расчертить. И на основе этого проектировщики должны правильно сделать генеральный план благоустройства или вообще устройства этого участка. Что делать с этими могилами, как с ними поступить правильно, чтобы это было достойно.

– Но денег-то нет. Там деньги вроде нашлись только на газобетонные блоки.

– На совете прозвучало и после уже в интервью говорили, что Сикерин предложил из проекта Шадринского собора взять часовню.

– И общественники говорят, что будут продвигать эту идею, опросы проводить, чтобы все-таки поменять этот типовой проект, который предложила епархия, на проект и ваше предложение строить часовню в стилистике Шадринского собора. Вы бы поддержали такое предложение?

– Да, конечно. Идея была, только не просто в стиле, а именно фрагмент Шадринского собора – он там есть, эта часовня, она есть.

– На совете прозвучали аргументы, почему это невозможно сегодня. Потому что не только нет денег, а деньги – это, возможно, не самое сложное, а то, что нет мастеров, нет материалов таких, то есть кирпича такого размера. И даже, если будут деньги, невозможно воссоздать Шадринский собор. Вы с этим аргументом согласны?

– Трудно сказать: вот прямо не согласен. Ну, наверное, не просто в Благовещенске взяться за такую стройку. И качественно ее от начала до завершения довести сложно.

– Когда строили арку, – конечно, это несоизмеримо меньшее сооружение, – но там ведь тоже были такие же проблемы, да, технологические. То есть прошло 100 лет после арки.

– Дело в том, что мы же ее оштукатурили, собственно, она исторически была оштукатурена. Значит, качество кладки, рисунок кладки…

– Не имел значения в этом случае?

– Не имело особого значения.

– А в Шадринском будет иметь?

– А в Шадринском обязательно, конечно.

– То есть там размеры кирпичей должны соответствовать, они не типовые?

– Желательно, да. По кирпичу. Когда мы там (в Санкт-Петербурге – Прим.ред.) были с владыкой Гавриилом, смотрели, фотографировали, ходили, трогали, разговаривали, и там довольно много кирпича понадобилось, так сказать, «свежедельного», нового кирпича, чтобы закрыть вот эти прорехи, то, что было там нарушено.

– То есть для реставрации не брали новый кирпич, новой кладки?

– Они заказали у них в Санкт-Петербурге, у меня записи есть в мастерской, не здесь, конечно. В мастерской все записано, я на память не помню.

– То есть это делается по размеру?

– По размерам. Да, по качеству он соответствовал тому, историческому, из которого сложена была. Так что по кирпичу, я думаю, это было бы и не слишком обременительно, и не слишком дорого. На том же заводе в Санкт-Петербурге заказать, и – получите распишитесь.

– Ну вот после этого решения, как вы считаете, как человек уже умудренный опытом жизненным, можно расстаться Благовещенску с мечтой о Шадринском соборе? Или не все потеряно?

– Думаю, расставаться нужно.

– Расставаться?

– Да.

– То есть смысла в дальнейших действиях по воссозданию собора больше нет?

– Не вижу, да. Почему? В основном потому, что там сегодня уже застройка вся сложилась. Жилые дома вокруг, панельные и кирпичные пятиэтажки, дом Лукина остался, исторически стоит на углу, и таксопарк.

***

Благовещенская епархия объявила, что на месте Шадринского собора строит другой храм – Албазинской иконы Божией Матери. Краеведы и общественники считают, что город после этого может лишиться исторической памяти о меценате купце Семене Саввиче Шадрине, а также точки туристической привлекательности для любителей истории и паломников.