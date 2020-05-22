Жительница Благовещенска заметила в небе неопознанный летающий объект (видео)

Фото: Амур.инфо

В небе над Благовещенском жительница областного центра заметила НЛО. Это произошло 20 мая ближе к полуночи. Как рассказала горожанка, то, что она увидела, непохоже ни на природное явление, ни на самолет. На протяжении примерно 20 минут летающий объект со множеством горящих огней хаотично двигался по небу. А потом скрылся из виду.

Девушке удалось запечатлеть его на видео. Видеосъемку она вела с балкона своей квартиры, которая находится на пятом этаже.

«Это было около 24:00. Я живу на Тепличной в 10-этажном доме № 15. Напротив меня стоит пятиэтажка, и это я увидела над ней. Я не сразу стала снимать, у меня даже телефона с собой не было. Сначала я стояла смотрела, оно далеко было, потом приблизилось. Потом оно полетело вправо, влево, потом вверх и вниз. Я в ступоре каком-то была. Когда пришла в себя, побежала за телефоном и стала снимать. Оно летало хаотично, как будто меняло немного форму.

Сначала думала, что самолет летит, но самолет не летает из стороны в сторону. И у самолета максимум два огонька мигает, а здесь их много. В конце концов оно как будто улетело за мой дом. Утром проснулась, вспомнила. Думаю, может, я с ума сошла и пересмотрела видео. Я на самом деле никогда не верила ни в НЛО, ни во что-то подобное, поэтому хотелось бы понять, что это было», – пояснила девушка.

Скорее всего, благовещенка увидела в небе связку воздушных шаров, считает кандидат физико-математических наук, доцент, руководитель научно-образовательного центра АмГУ Дмитрий Фомин. Он также не исключает, что это был метеозонд, исследующий атмосферу.

«Как НЕ специалист по НЛО могу прокомментировать так: скорость у объекта невысокая, вполне сопоставимая со скоростью ветра. Возможно, воздушные шар/шары, метеозонд перемещается преспокойно по воздуху, подгоняемый ветром. Если почитать литературу уфологов, то там всё наоборот – как правило, НЛО двигаются с невероятной скоростью», – рассказал Дмитрий Владимирович.

В Амурском гидрометцентре также считают, что появившийся в ночном небе объект напрямую связан с деятельностью человека. Что это конкретно, метеорологи ответить затруднились, но однозначно исключили из этого списка воздушные шары и метеозонд.

«Это точно не может быть метеорологический зонд, потому что около 24:00 у нас ничего не летает. Мы выпускаем зонд в 21:00, и он летает чуть больше часа, не более. И к тому же это совершенно на него непохоже, и в том районе он оказаться никак не может.

Если бы это были шары, они бы летели да летели, чего бы они прыгали то туда, то сюда. Ведь этот объект достаточно долго держится практически в каком-то одном небольшом секторе, по потоку его не сносит. Мне кажется, на шары непохоже.

Привязать к какому-то природному явлению, которое может быть в атмосфере в это время года, на этой высоте, в это время суток мы тоже не можем. (...)Это, скорее всего, что-то связанное с деятельностью человека, что – не можем сказать. Лазер, оптика, может, какие-то фейерверки. Видите, когда такая плотная облачность, она иногда выступает как зеркало, но что она отражает в атмосферу, непонятно», – пояснила начальник отдела метеорологических прогнозов Амурского гидрометцентра Светлана Казачинская.

Ранее жители областного центра уже сообщали о том, что видели НЛО. Это произошло в 2010 году. Тогда светящийся объект огромных размеров перемещался по небу на расстоянии нескольких десятков метров от земли, издавая странный треск.