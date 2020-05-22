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сегодня, 16:03 14

Жительница Благовещенска заметила в небе неопознанный летающий объект (видео)

Жительница Благовещенска заметила в небе неопознанный летающий объект (видео)
Фото: Амур.инфо

В небе над Благовещенском жительница областного центра заметила НЛО. Это произошло 20 мая ближе к полуночи. Как рассказала горожанка, то, что она увидела, непохоже ни на природное явление, ни на самолет. На протяжении примерно 20 минут летающий объект со множеством горящих огней хаотично двигался по небу. А потом скрылся из виду.

Девушке удалось запечатлеть его на видео. Видеосъемку она вела с балкона своей квартиры, которая находится на пятом этаже.

«Это было около 24:00. Я живу на Тепличной в 10-этажном доме № 15. Напротив меня стоит пятиэтажка, и это я увидела над ней. Я не сразу стала снимать, у меня даже телефона с собой не было. Сначала я стояла смотрела, оно далеко было, потом приблизилось. Потом оно полетело вправо, влево, потом вверх и вниз. Я в ступоре каком-то была. Когда пришла в себя, побежала за телефоном и стала снимать. Оно летало хаотично, как будто меняло немного форму.

Сначала думала, что самолет летит, но самолет не летает из стороны в сторону. И у самолета максимум два огонька мигает, а здесь их много. В конце концов оно как будто улетело за мой дом. Утром проснулась, вспомнила. Думаю, может, я с ума сошла и пересмотрела видео. Я на самом деле никогда не верила ни в НЛО, ни во что-то подобное, поэтому хотелось бы понять, что это было», – пояснила девушка.

Скорее всего, благовещенка увидела в небе связку воздушных шаров, считает кандидат физико-математических наук, доцент, руководитель научно-образовательного центра АмГУ Дмитрий Фомин. Он также не исключает, что это был метеозонд, исследующий атмосферу.

«Как НЕ специалист по НЛО могу прокомментировать так: скорость у объекта невысокая, вполне сопоставимая со скоростью ветра. Возможно, воздушные шар/шары, метеозонд перемещается преспокойно по воздуху, подгоняемый ветром. Если почитать литературу уфологов, то там всё наоборот – как правило, НЛО двигаются с невероятной скоростью», – рассказал Дмитрий Владимирович.

В Амурском гидрометцентре также считают, что появившийся в ночном небе объект напрямую связан с деятельностью человека. Что это конкретно, метеорологи ответить затруднились, но однозначно исключили из этого списка воздушные шары и метеозонд.

«Это точно не может быть метеорологический зонд, потому что около 24:00 у нас ничего не летает. Мы выпускаем зонд в 21:00, и он летает чуть больше часа, не более. И к тому же это совершенно на него непохоже, и в том районе он оказаться никак не может.

Если бы это были шары, они бы летели да летели, чего бы они прыгали то туда, то сюда. Ведь этот объект достаточно долго держится практически в каком-то одном небольшом секторе, по потоку его не сносит. Мне кажется, на шары непохоже.

Привязать к какому-то природному явлению, которое может быть в атмосфере в это время года, на этой высоте, в это время суток мы тоже не можем. (...)Это, скорее всего, что-то связанное с деятельностью человека, что – не можем сказать. Лазер, оптика, может, какие-то фейерверки. Видите, когда такая плотная облачность, она иногда выступает как зеркало, но что она отражает в атмосферу, непонятно», – пояснила начальник отдела метеорологических прогнозов Амурского гидрометцентра Светлана Казачинская.

Ранее жители областного центра уже сообщали о том, что видели НЛО. Это произошло в 2010 году. Тогда светящийся объект огромных размеров перемещался по небу на расстоянии нескольких десятков метров от земли, издавая странный треск.

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#происшествия

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Комментарии
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  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    2 часа назад

    Смотрите чаще в небо , увидите много интересного ...

  • Терминатор

    Терминатор
    2 часа назад

    Уж так хотелось бы, чтобы прилетели и забрали из этого бардака.

  • На амуринфЕ

    На амуринфЕ
    2 часа назад

    РенТВ, срочно покажите это РенТВ

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    в это тяжелое для страны время (с такими словами можно начинать любой абсолютно репортаж) не хватает только вторжения инопланетян

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад



    Ну так это ж Луна рассыпалась на кусочки. Я давно уже говорил -нету Луны на небе.

  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    Какой странный год... Я уже ничему не удивляюсь. Лишь бы инопланетяне, когда прилетят, больше никакую заразу не принесли... Надоел уже этот ковид сил нет...

  • Zzz123

    Zzz123
    1 час назад

    Дрон?

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    1 час назад

    Спутники Маска

  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    обычный дракон...

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    это заброска партии коронавируса ))

  • Гортензия28

    Гортензия28
    44 минуты назад

    приехали , вылезайСмотрите чаще в небо , увидите много интересного ...


    И не только в небе. По федералке на обочинах где-то между Свободным и Шимановском осенью, уже после заморозков, мы видели 3-4 стайки белых птичек, издалека больше похожих на бабочек, но это были птицы, в длину сантиметров 8-9, в размахе не более 12. Я смотрела по справочникам потом, таких в России просто не существует.

  • •••pajzii

    •••pajzii
    43 минуты назад

    Это птицы, отражающиеся в свете СХПК Тепличный

  • Гортензия28

    Гортензия28
    41 минута назад

    •••pajziiЭто птицы, отражающиеся в свете СХПК Тепличный


    Это было в светлое время суток

  • •••pajzii

    •••pajzii
    32 минуты назад

    Гортензия28

    •••pajzii

    Это птицы, отражающиеся в свете СХПК Тепличный



    Это было в светлое время суток


    "Это произошло 20 мая ближе к полуночи"

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