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сегодня, 15:39 0

В Благовещенске ограничили движение на двух участках дорог

В Благовещенске ограничили движение на двух участках дорог
Фото: pixabay.com

В областном центре Амурской области перекрыли проезжую часть на участке улицы Калинина от Амурской до Горького. Движение транспорта ограничили в связи с ремонтом инженерных сетей.

Кроме этого, 1/2 проезжей части перекрыта на улице Больничной от Горького до Красноармейской. На этом участке работы на сетях проводят Амурские коммунальные системы.

Власти просят автомобилистов выбирать альтернативные маршруты для движения, сообщает благовещенская мэрия.

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#транспорт

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