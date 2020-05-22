В Благовещенске оборудуют почти две сотни новых контейнерных площадок

С 1 июня по 15 сентября в Благовещенске планируется оборудовать более 170 контейнерных площадок. На эти цели из областного и городского бюджетов выделено порядка 8 миллионов рублей.

Как пояснили в городском управлении ЖКХ, в текущем году контейнерные площадки будут устанавливаться как в центральной части города, так и в отдаленных районах, например, селах Садовом, Белогорье, поселке Моховая Падь. Кроме того, для удобства горожан была доработана конструкция устанавливаемых площадок — увеличена ширина железобетонного основания до 1,5 метра и уменьшена высота ограждения до 1,2 метра.

«Уже начали поступать заявки на установку площадок для сбора мусора в том или ином районе. Обращаются даже те жители, которые в прошлом году были категорически против, чтобы рядом с их домом располагались мусорные контейнеры», — рассказала руководитель сектора отдела по благоустройству городского управления ЖКХ Оксана Широбокова.

Вывоз мусора с новых площадок, также будет осуществлять региональный оператор компания «Полигон», а их содержание — МКП «ГСТК».

В настоящее время управлением ЖКХ города Благовещенска ведётся работа по определению мест для оборудования контейнерных площадок в частном секторе. Собственники могут передать свои предложения по телефону: 66-18-69.