Маленькая Арина из Пояркова благодаря помощи амурчан услышала мир

В 5 месяцев девочке диагностировали врожденную двустороннюю потерю слуха средней степени выраженности. Арина почти ничего не слышала, поэтому пострадала и речь: невозможно учиться правильному произношению, полноценно не слыша других людей. Здоровьем девочки занялась прабабушка Анастасия Рябова.

С раннего возраста малышку наблюдает врач-сурдолог Борис Отрутько, он работает в одной из клиник Благовещенска.

«У Арины сенсоневральная тугоухость второй степени. Левое ухо слышит лучше, чем правое. Проблемы со слухом у нее обнаружили еще в перинатальном центре, возможно, это наследственность или мутации генов. Причина неизвестна. При этом типе тугоухости страдает восприятие и разборчивость речи. Она слышит речь, но не понимает до конца, не воспринимаются высокочастотные звуки «ш» и «с». Вместо “собака” она слышит “хобака” или ”абака”», — рассказал Борис Отрутько.

Инвалидность девочке не положена: ее дают только если есть тугоухость третьей степени на оба уха. Арина же немного слышит. Поэтому приобретать протезы прабабушке нужно было за свои деньги. Семью Арины классифицируют как малоимущую. Помочь Арине в сборе средств взялись активисты федерального проекта «Добро в действии». Оборудование для слухопротезирования на оба уха стоит почти 100 тысяч рублей. Активисты создали специальный счет на имя Арины, нужную сумму собрали почти за месяц. Основную часть денег на приобретение слуховых протезов перечислил глава Минвостокразвития Александр Козлов.

«Изначально он хотел оплатить сумму полностью, но мы сказали, что собрали уже часть. Пока оформляли заявку, скакнул курс доллара, аппараты подорожали. Поэтому мы снова связались с Александром Александровичем, и он оплатил еще и разницу», – рассказал региональный координатор Фонда «Молодой гвардии» («Добро в действии») Евгений Мулявко.

На собранные средства купили швейцарские аппараты. Примерка протезов прошла в кабинете врача.

«Когда надели аппараты, у Арины на лице было большое удивление и испуг. Глазки сразу открылись. Это обычная реакция, когда такие дети вдруг начинают хорошо слышать. Мы были очень рады, что она услышала мир во всех красках», — рассказал Борис Александрович.

По словам Бориса Отрутько, на учете в Амурской области состоит около 700 детей с нарушениями слуха. Причины разные, в том числе и мутации генов. У всех стойкое нарушение слуха на оба уха или одно, из них около 70 детей имеют кохлеарные импланты, это абсолютно глухие дети. Инвалидность в случае, как у Арины, все же дается, но только если речь не восстановится. На экспертизу можно обращаться только после 3-4 лет. Семья же и врач надеются, что все у девочки наладится.

На повторную консультацию Арина вернется через месяц, когда она привыкнет к аппаратам. После этого с ней будут работать сурдопедагог и логопед.

«Речевая реабилитация должна быть постоянно. Нужно как можно скорее приучить ребенка к аппаратикам и работать, работать. Снимать аппараты нельзя, иначе речь быстро вернется в начальное состояние. При правильной реабилитации ребенок будет слышать и говорить хорошо, слух ухудшаться не должен», — рассказал Борис Отрутько.

Благодаря помощи неравнодушных людей Арина сможет нормально развиваться и пойти, как все дети, в детский сад.

Между тем врач-сурдолог рекомендует родителям внимательнее наблюдать за развитием маленьких детей, поскольку речь и слух связаны.

«Если ребенок переспрашивает слова, не сразу отзывается на оклик, если неразборчивая речь — обратите внимание. Не надо думать, что ребенок маленький, пройдет. Конечно, в роддомах сразу определяют слух, но потом наблюдают родители. Важен период в 2-3 года. Чаще запускают детей в сёлах. До сих пор встречаются “дети-маугли”, которых запустили. Поэтому, родители, будьте внимательны», — посоветовал Борис Отрутько.