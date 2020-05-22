Минвостокразвития опровергло проблему фиктивных разводов в ДФО из-за льготной ипотеки

Понятие молодой семьи в программах было введено задолго до разработки программы «Дальневосточная ипотека». Оно встречается в Правилах предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использование, предусмотренных в рамках мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 и в ряде других социальных программ. В правилах 2010 года также определено, что возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье (на день принятия решения о включении молодой семьи в список претендентов на получение социальной выплаты) не превышает 35 лет.

Программа «Дальневосточная ипотека» с самого старта пользуется высоким спросом: сейчас подано более 27 000 заявок, заключено более 7 500 договоров по программе на общую сумму свыше 26,1 миллиарда рублей. Это понятно: процентная ставка 2 % годовых, а у некоторых банков-участников программы она составляет 1,6 % годовых, обеспечивает экономию для заемщика на привлечение средств практически в два раза, если сравнить размер ежемесячных выплат по программе и по ипотеке с обычной ставкой.

Желание воспользоваться программой людьми в других возрастных группах понятно. Изменение условий предоставления Программы, как предлагает ВТБ, безусловно, привело бы к росту числа заявок. Но здесь же могут найтись недовольные оставшимися ограничениями – возрастом до 35 лет, а не старше и так далее.

В официальном порядке предложение ВТБ не поступало ни в Минвостокразвития, ни в АРЧК.

При этом не установлено никаких возрастных ограничений по программе «Дальневосточная ипотека» в категории «получатели земельных участков по программе «Дальневосточный гектар». Здесь все, кто хочет построить дом на своем гектаре, могут привлечь кредит под 2 % годовых, независимо от возраста, сообщает Минвостокразвития.