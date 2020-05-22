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Природные пожары ликвидировали в Тындинском и Бурейском районах

Природные пожары ликвидировали в Тындинском и Бурейском районах
Фото: пресс-служба Министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области

На территории Амурской области за прошедшие сутки ликвидировано два пожара в Тындинском и Бурейском районах. Огнем пройдено 234 гектара. На возгорании работали 114 сотрудников ПДПС Амурской авиабазы, лесоохраны, противопожарной службы области, а также добровольных пожарных. Угрозы населенным пунктам не было.

На 22 мая в Бурейском районе действует один пожар в 6 километрах от Родионовки. Огнем пройдено 26 гектаров. Угрозы населенному пункту нет. На пожаре работают 27 сотрудников лесопожарной группировки. Задействовано 6 единиц техники.

Для тушения лесных пожаров на территории Амурской области имеется резерв в количестве 51 человека ПДПС Амурской авиабазы, 283 человек лесной охраны, 43 человек Федерального резерва и 280 единиц техники.

По данным ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» на территории области определены классы пожарной опасности: I класс пожарной опасности – в Свободненском, Мазановском, Селемджинском районах; II класс пожарной опасности – в Тындинском, Зейском районах; III класс пожарной опасности – в Шимановском, Магдагачинском, Сковородинском районах; IV класс пожарной опасности – Архаринском, Бурейском, Завитинском, Октябрьском, Белогорском, Ромненском, Серышевском, Благовещенском районах.

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#пожары

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