В Приамурье для больных COVID-19 приготовлено почти полтысячи коек

На заседании оперативного штаба Амурской области по недопущению распространения коронавирусной инфекции обсудили число коек, которые развернуты для больных. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Светлана Леонтьева сообщила о наличии шести госпиталей, которые рассчитаны на 467 коек.

«Для недопущения рисков осложнения эпидобстановки на территории области по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией развёрнуто 6 госпиталей на 467 коек. Готовим к развёртыванию ещё 100 коек на базе городской клинической больницы для пациентов с осложнённой внебольничной пневмонией, с подтверждённым лабораторным диагнозом COVID–19», – сказала Светлана Леонтьева.

Средствами индивидуальной защиты медицинские организации области обеспечены на срок от 14 дней до месяца, в зависимости от наименования СИЗ.