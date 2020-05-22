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сегодня, 14:36 1

В Приамурье для больных COVID-19 приготовлено почти полтысячи коек

В Приамурье для больных COVID-19 приготовлено почти полтысячи коек
Фото: 2020delivery.com

На заседании оперативного штаба Амурской области по недопущению распространения коронавирусной инфекции обсудили число коек, которые развернуты для больных. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Светлана Леонтьева сообщила о наличии шести госпиталей, которые рассчитаны на 467 коек.

«Для недопущения рисков осложнения эпидобстановки на территории области по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией развёрнуто 6 госпиталей на 467 коек. Готовим к развёртыванию ещё 100 коек на базе городской клинической больницы для пациентов с осложнённой внебольничной пневмонией, с подтверждённым лабораторным диагнозом COVID–19», – сказала Светлана Леонтьева.

Средствами индивидуальной защиты медицинские организации области обеспечены на срок от 14 дней до месяца, в зависимости от наименования СИЗ.

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#коронавирус #медицина

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  • Tуман

    Tуман
    33 минуты назад

    Спасибо, Света

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