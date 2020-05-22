В Чили мэр города спрятался от полицейских в гробу, так как нарушал режим самоизоляции

Фото: Esteban Saldaña

Нарушивший карантин мэр в Перу лег в гроб и притворился мертвым, чтоб избежать наказания. Полиция отметила, что мужчина при этом был пьян.

Глава города Тантара Хайме Роландо Урбина Торрес был замечен за выпивкой в компании друзей вечером 18 мая. Местные жители пожаловались на поведение мэра и его друзей стражам порядка. Когда полиция прибыла на место вечеринки, его собутыльники попрятались в шкафы, а сам он лег в находившийся поблизости открытый гроб. Фото мужчины в медицинской маске, лежащего в гробу, опубликовала газета El Comercio.

Местные жители ранее неоднократно выражали недовольство беспечным отношением мэра к вопросам безопасности во время пандемии. Жители города утверждают, что фактически силой заставили Торреса ввести в городе карантинные меры. За нарушение режима мэру грозит крупный штраф.

Как сообщают «Известия», на 21 мая в Перу зарегистрировано более 104 тысяч инфицированных коронавирусом.