Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:22 0

В 2020 году от гриппа планируют привить 412 тысяч амурчан

В 2020 году от гриппа планируют привить 412 тысяч амурчан
Фото: mebelmed.ru

На заседании оперативного штаба в областном правительстве исполняющая обязанности министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева рассказала о реализации плана вакцинации населения области.

По ее словам, в соответствии с документами Минздрава РФ, Роспотребнадзора и министерства здравоохранения области до стабилизации эпидситуации приостановлена иммунизация взрослого населения в рамках национального календаря профпрививок и прививок по эпидпоказаниям, за исключением вакцинации в очагах заболеваний. Также временно прекращено проведение медосмотров, дней здорового ребенка, на которых проводились основные мероприятия по иммунизации детского населения.

С 25 марта текущего года иммунизация проводилась по эпидпоказаниям только против клещевого вирусного энцефалита и среди лиц призывного возраста против менингококковой и пневмококковой инфекций.

14 апреля было разрешено продолжить проведение детям профпрививок в рамках национального календаря и календаря прививок по эпидпоказаниям в полном объёме с учетом режима ограничения и самоизоляции. Поставки вакцин в рамках национального календаря профилактических прививок в 2020 году на территорию области начались с 14 апреля, препараты для проведения иммунизации имеются в достаточном количестве.

«В мае в адрес медицинских организаций области направлено письмо о необходимости активизации прививочной работы и достижении за 5 месяцев 2020 года нормативных показателей (не менее 41%). Выполнение поставленной задачи по проведению иммунизации населения в полном объеме мы планируем после снятия ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», – отметила Светлана Леонтьева.

Что касается вакцинации от гриппа, то в 2020 году запланировано привить против гриппа 412,2 тысячи человек, что составит 52,2 % от совокупного населения области, из них 124,5 тысячи – дети. Минздравом России утверждена заявка на поставку 426719 доз вакцины, в том числе 139 969 – детской и 286 750 – взрослой.

Вакцинация против гриппа начнется с момента поступления вакцины на территорию области (предположительно – август-сентябрь 2020 года).

Просмотров всего: 130

#здоровье #медицина

распечатать


Общество

Маленькая Арина из Пояркова благодаря помощи амурчан услышала мир
Коронавирус 1

В Приамурье для больных COVID-19 приготовлено почти полтысячи коек

Коронавирус 4

Среди сотрудников компании «Газпром переработка Благовещенск» в Свободном не выявлено заболевших COVID-19
Коронавирус 6

Амурские медики рассказали, почему коронавирусные пневмонии опасны и непредсказуемы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь