В 2020 году от гриппа планируют привить 412 тысяч амурчан

На заседании оперативного штаба в областном правительстве исполняющая обязанности министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева рассказала о реализации плана вакцинации населения области.



По ее словам, в соответствии с документами Минздрава РФ, Роспотребнадзора и министерства здравоохранения области до стабилизации эпидситуации приостановлена иммунизация взрослого населения в рамках национального календаря профпрививок и прививок по эпидпоказаниям, за исключением вакцинации в очагах заболеваний. Также временно прекращено проведение медосмотров, дней здорового ребенка, на которых проводились основные мероприятия по иммунизации детского населения.

С 25 марта текущего года иммунизация проводилась по эпидпоказаниям только против клещевого вирусного энцефалита и среди лиц призывного возраста против менингококковой и пневмококковой инфекций.

14 апреля было разрешено продолжить проведение детям профпрививок в рамках национального календаря и календаря прививок по эпидпоказаниям в полном объёме с учетом режима ограничения и самоизоляции. Поставки вакцин в рамках национального календаря профилактических прививок в 2020 году на территорию области начались с 14 апреля, препараты для проведения иммунизации имеются в достаточном количестве.

«В мае в адрес медицинских организаций области направлено письмо о необходимости активизации прививочной работы и достижении за 5 месяцев 2020 года нормативных показателей (не менее 41%). Выполнение поставленной задачи по проведению иммунизации населения в полном объеме мы планируем после снятия ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», – отметила Светлана Леонтьева.

Что касается вакцинации от гриппа, то в 2020 году запланировано привить против гриппа 412,2 тысячи человек, что составит 52,2 % от совокупного населения области, из них 124,5 тысячи – дети. Минздравом России утверждена заявка на поставку 426719 доз вакцины, в том числе 139 969 – детской и 286 750 – взрослой.

Вакцинация против гриппа начнется с момента поступления вакцины на территорию области (предположительно – август-сентябрь 2020 года).