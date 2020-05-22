Ромненский и Белогорский районы преобразуют в муниципальные округа

Фото: Законодательное собрание Амурской области

В Законодательном собрании Амурской области подведены итоги заочного голосования, проходившего с 20 по 22 мая. На рассмотрение парламентариям было представлено 36 вопросов, из них 14 подготовлены к принятию во втором чтении. В частности, депутаты поддержали инициативу Ромненского и Белогорского районов о преобразовании их в муниципальные округа.

«Муниципальный округ, это, по сути, тот же муниципальный район, только с упрощенной системой управления и финансирования. Важно, что образование муниципального округа не повлечет изменения или отмены мер социальной поддержки для граждан, предусмотренных областным и федеральным законодательством. Это четко зафиксировано в законе. Проще говоря, все льготы, субсидии, выплаты, положенные сельским жителям и специалистам, работающим на селе, останутся в силе», – прокомментировал председатель комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту Евгений Тюхаев.

В состав Ромненского муниципального округа войдут 28 сел и административный центр – Ромны. Белогорский муниципальный округ будет состоять из 36 сел, административным центром станет город Белогорск.

После вступления законов в силу в обоих муниципальных округах состоятся выборы в представительные органы, затем депутатский корпус должен будет принять устав муниципального округа, в котором в том числе определить порядок избрания главы. До завершения процедуры формирования органов местного самоуправления исполнять обязанности руководителей территорий будут ныне действующие главы районов.

Уже в июне начнут действовать новые размеры административных штрафов за порчу муниципального имущества. За незаконное оставление надписей на фасадах зданий, в подъездах, лифтах и остановочных пунктах нарушителям придется заплатить до 3 000 рублей. Прежде максимальной суммой наказания для вандалов было 500 рублей. Изменения в закон об административной ответственности в Амурской области поддержали 25 депутатов.

Единогласно амурский парламент проголосовал и за создание нового вида особо охраняемых природных территорий – природных комплексов. Закон позволит органам местного самоуправления полностью или частично изымать территории вокруг сельских поселений из хозяйственного использования и устанавливать на них режим особой охраны.

«Земли повсеместно распахиваются, рощицы вокруг сел уничтожаются, на водоемах бесконтрольно устраиваются гонки на моторных лодках, а это мешает гнездованию птиц. Это то, что мы регулярно узнаем из обращений жителей области. Поэтому, конечно, это давно назревшее решение», – объяснила председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Ирина Киевская.

К началу купального сезона в регионе заработает закон, запрещающий нахождение детей в возрасте до 14 лет на не оборудованных для отдыха водоемах без сопровождения родителей. Из участвующих в заочном голосовании его поддержали 25 депутатов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«В мае заочное голосование пройдет в два этапа. На следующей неделе комитеты вновь соберутся на заседания: необходимо в двух чтениях утвердить изменения в бюджет области, а также рассмотреть ряд законопроектов, связанных с дополнительной поддержкой бизнеса в условиях пандемии, работа над которыми еще ведется», – рассказал председатель Законодательного собрания Вячеслав Логинов.