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22мая
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сегодня, 14:16 3

Ромненский и Белогорский районы преобразуют в муниципальные округа

Ромненский и Белогорский районы преобразуют в муниципальные округа
Фото: Законодательное собрание Амурской области

В Законодательном собрании Амурской области подведены итоги заочного голосования, проходившего с 20 по 22 мая. На рассмотрение парламентариям было представлено 36 вопросов, из них 14 подготовлены к принятию во втором чтении. В частности, депутаты поддержали инициативу Ромненского и Белогорского районов о преобразовании их в муниципальные округа.

«Муниципальный округ, это, по сути, тот же муниципальный район, только с упрощенной системой управления и финансирования. Важно, что образование муниципального округа не повлечет изменения или отмены мер социальной поддержки для граждан, предусмотренных областным и федеральным законодательством. Это четко зафиксировано в законе. Проще говоря, все льготы, субсидии, выплаты, положенные сельским жителям и специалистам, работающим на селе, останутся в силе», – прокомментировал председатель комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту Евгений Тюхаев.

В состав Ромненского муниципального округа войдут 28 сел и административный центр – Ромны. Белогорский муниципальный округ будет состоять из 36 сел, административным центром станет город Белогорск.

После вступления законов в силу в обоих муниципальных округах состоятся выборы в представительные органы, затем депутатский корпус должен будет принять устав муниципального округа, в котором в том числе определить порядок избрания главы. До завершения процедуры формирования органов местного самоуправления исполнять обязанности руководителей территорий будут ныне действующие главы районов.

Уже в июне начнут действовать новые размеры административных штрафов за порчу муниципального имущества. За незаконное оставление надписей на фасадах зданий, в подъездах, лифтах и остановочных пунктах нарушителям придется заплатить до 3 000 рублей. Прежде максимальной суммой наказания для вандалов было 500 рублей. Изменения в закон об административной ответственности в Амурской области поддержали 25 депутатов.

Единогласно амурский парламент проголосовал и за создание нового вида особо охраняемых природных территорий – природных комплексов. Закон позволит органам местного самоуправления полностью или частично изымать территории вокруг сельских поселений из хозяйственного использования и устанавливать на них режим особой охраны.

«Земли повсеместно распахиваются, рощицы вокруг сел уничтожаются, на водоемах бесконтрольно устраиваются гонки на моторных лодках, а это мешает гнездованию птиц. Это то, что мы регулярно узнаем из обращений жителей области. Поэтому, конечно, это давно назревшее решение», – объяснила председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Ирина Киевская.

К началу купального сезона в регионе заработает закон, запрещающий нахождение детей в возрасте до 14 лет на не оборудованных для отдыха водоемах без сопровождения родителей. Из участвующих в заочном голосовании его поддержали 25 депутатов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«В мае заочное голосование пройдет в два этапа. На следующей неделе комитеты вновь соберутся на заседания: необходимо в двух чтениях утвердить изменения в бюджет области, а также рассмотреть ряд законопроектов, связанных с дополнительной поддержкой бизнеса в условиях пандемии, работа над которыми еще ведется», – рассказал председатель Законодательного собрания Вячеслав Логинов.

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#закон

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    депутат однотысячник ретив не по возрасту

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    Ох, странно и неожиданно, как-то, эти новшества «муниципальные округа»!? Какой-то очень большой вопрос! Население сел хотя бы спрашивали, «референдумы» по селам хотя бы проводились?! ))

    Кстати, а как относится город Белогорск, что он одновременно будет и административным центром Белогорского муниципального округа, состоящего из 36 сел? Будет эдакое - «два в одном» ? )) Белогорский округ ( вчерашний район), как-то финансово и прочее, будет обязан другому муниципалитету (г.Белогорску) за использование другого муниципалитета (города) под свой муниципальный административный центр со всеми вытекающими из этого нагрузками на город? Специальный Договор между этими двумя муниципалитетами будет заключаться - два муниципальных центра ("столицы") в одном городе это как-то сложно!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    40 минут назад

    Видать в данных муниципалитетах иных проблем не существует. Вопрос, а финансовую сторону переименования районов в округа при формировании бюджетов на текущий год, районы учитывали? Замена печатей, штампов, табличек, вывесок, бланков и т.п. в немалую сумму выльется... А может, вся суть переименования кроится в одном предложении: "... должен будет принять устав муниципального округа, в котором, в том числе, определить порядок избрания главы..."? По типу поправок в Конституцию и обнуления сроков президентства.

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