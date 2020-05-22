Переменно облачно, кое-где дожди: прогноз погоды в Амурской области на 23 мая

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В ночь на 23 мая в Амурской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ночью и в утренние часы кое-где ляжет туман.

Западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами по северу – с порывами до 14 метров. Температура воздуха составит плюс 5...10, местами по северу – от минус 1 до плюс 4.

Днем переменная облачность, небольшой дождь, местами умеренный. В отдельных районах прогремят грозы. Северный, северо-западный ветер подует со скоростью 5-10, местами с порывами до 13-18 метров в секунду. Температура по северу – 13...18, местами – 8...13, по югу – 18...23 градуса тепла.

В Благовещенске переменная облачность, ночью без осадков, днем без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра достигнет 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 7...9, днем – плюс 20...22, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

24-25 мая Амурскую область накроет циклон с дождями, ветром, понижением температуры и, возможно, градом.