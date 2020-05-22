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Необычный подарок от парня довел возлюбленную до истерики

Необычный подарок от парня довел возлюбленную до истерики
Фото: SWNS

В Англии парень подарил на юбилей любимой необычный бокал и довел ее этим до истерики. Во время заказа через Интеренет молодой человек перепутал строчки и на подарке появился забавный текст.

28-летний Даниэль Варей (Daniel Varey) хотел подарить своей девушке Хайли бокал для джина с гравировкой: «С днем рождения, принцесса, люблю тебя безумно». Однако при размещении заказа он перепутал строку для поздравительного текста с окном для сообщения курьеру. В итоге на бокале выгравировали текст: «Привезите, пожалуйста, подарок до понедельника, если возможно, так как именно в этот день мы будем отмечать ее 30-летие».

Девушка отнеслась к ошибке с юмором. «Я хотел сделать день рождения Хайли настолько особенным, насколько это возможно. Я подготовил для нее много подарков и забронировал поездку за границу на февраль 2021 года (надеюсь, все состоится)», – рассказал Варей. О том, что на бокале нанесена не та гравировка, стало известно лишь тогда, когда юбилярша открыла подарок.

По его словам, бокал для джина на 100 процентов поднял имениннице настроение. «Она не переставала смеяться. Она буквально ревела от смеха. Подарок пришел в упаковке, так что я не видел, что внутри, пока она не распаковала его. Я не мог понять, почему она так отреагировала. Ведь я вложил в подарок всю душу и сердце! Но когда она показала мне его, я пришел в ужас», – цитирует мужчину «Лента.ру».

Хайли осталась довольна необычным бокалом и уже опробовала его, приготовив лимонад на основе джина. «Бокал – идеальный, он безумно смешной. Такое могло случиться только с нами! Это однозначно подняло мне настроение при праздновании дня рождения в изоляции», – поделилась своими эмоциями юбилярша.

Ранее девушка решила подарить своему парню на Рождество ДНК-тестирование. Однако узнала страшную тайну до того, как подарила исследование.

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#юмор

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