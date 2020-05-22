Амурчане будут сдавать ГТО на специализированных спортивных объектах

Жители Приамурья будут сдавать нормы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на специализированных спортивных объектах. В области стартовало строительство малых спортплощадок для ГТО в рамках программы «Спорт – норма жизни».

В этом году оснастить современным спортивно-технологическим оборудованием планируется 4 малые площадки для муниципальных центров тестирования ГТО. Их оборудуют в городах Райчихинск, Сковородино, селе Первомайское Тындинского района и селе Новокиевский Увал Мазановского района.

Малые спортивные площадки будут расположены при центрах тестирования ГТО. Они позволят не только с комфортом выполнять нормативы комплекса, но и просто заниматься спортом. Площадки будут установлены современные многофункциональные тренажеры, брусья и турники, организованы игровые зоны. Кроме того, продуманы они и с точки зрения безопасности – все объекты оснащены специальным прорезиненным покрытием. На их создание потратят 13,3 миллиона рублей, сообщает амурское правительство.

Региональная программа «Спорт – норма жизни» – часть нацпроекта «Демография». В прошлом году современные малые спортивные площадки открылись в городах Шимановск, Завитинск, Белогорск, сёлах Марково, Ромны, Новосергеевка, Черновка и посёлке Токур.

С 2021 по 2023 год будут оборудовать по 3 малые спортплощадки для сдачи норм ГТО ежегодно, тем самым делая занятия спортом доступными для жителей разных районов области, в том числе отдалённых.

Проект «Спорт – норма жизни» будет действовать до 2024 года. Его бюджет составляет 570 миллионов рублей.

Одна из важнейших задач, стоящих перед региональными властями, – формирование здорового образа жизни среди амурчан, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. Это подчеркнул губернатор Приамурья Василий Орлов. Так областное правительство выполняет поручение Президента России Владимира Путина к 2024 году увеличить число людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом до 55 %.