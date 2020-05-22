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Зрелище не для слабонервных: в Приамурье камера сняла, как аист поедает своего птенца (видео)

Зрелище не для слабонервных: в Приамурье камера сняла, как аист поедает своего птенца (видео)
Фото: скриншот видео

В Амурской области онлайн-камера сняла уникальные для региона кадры, как один из аистов живьем проглотил вылупившего птенца. И хотя для дикой природы такой случай не считается из ряда вон выходящим, но в Приамурье подобное поведение птицы было зафиксировано впервые.

Случай птичьего каннибализма выявлен у пары аистов, гнездящихся в Березовском заказнике. Там установлена одна из четырех онлайн-видеокамер.

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Благодаря онлайн-камере нам удается заснять многие интересные факты о гнездовой жизни дальневосточного аиста. Однако иногда становимся свидетелями неприятных моментов, происходящих с птенцами в гнезде. 17 мая 2020 года аист проглотил своего младшего птенца. Случай конечно не для слабонервных, но он не уникальный. На просторах интернета можно найти видео с аналогичными случаями в гнездах европейского белого аиста и дальневосточного аиста в Японии. Птенцы аиста растут очень быстро, и корма (рыбы) им требуется много. Если младшие птенцы задерживаются с вылуплением на несколько дней относительно старших собратьев, они затем не поспевают за ними в жесткой конкуренции за еду, приносимую родителями. В итоге, от недоедания, постепенно слабеют и часто от этого сами умирают. Мертвых птенцов родители выбрасывают из гнезда. Иногда, видимо, родители понимают, что отстающие и слабеющие птенцы все-равно не выживут и не дожидаясь их естественной смерти либо сразу их выбрасывают из гнезда, либо съедают. Природный рационализм в чистом виде, хотя и довольно жестокий. Опоздать с вылуплением у птенцов - смертельно опасно. #дальневосточныйаист #аист #амурскаяобласть

Публикация от Anton Sasin (@anton_160386)

«Благодаря онлайн-камере нам удается заснять многие интересные факты о гнездовой жизни дальневосточного аиста. Однако иногда становимся свидетелями неприятных моментов, происходящих с птенцами в гнезде. 17 мая 2020 года аист проглотил своего младшего птенца. Случай, конечно, не для слабонервных, но он не уникальный. На просторах интернета можно найти видео с аналогичными случаями в гнездах европейского белого аиста и дальневосточного аиста в Японии», – рассказал в своем инстаграм-аккаунте член областной общественной экологической организации «АмурСоЭС» Антон Сасин.

Он предположил, что с птенцом расправился самец, который крупнее самки. Всего у этой пары было 6 яиц, только 5 птенцов вылупились, причем последний – со значительным опозданием.

«Вылупление идет примерно через полдня, а пятый отстал примерно дня на три, он вылупился 13 мая. И все, у него не было шансов. У них конкуренция довольно жесткая внутри гнезда идет, дедовщину разводят. Они его просто к еде не подпускали, когда родители приносили еду», – пояснил специалист.

На видео действительно заметно, что съеденный птенец заметно отличается по размерам от остальных аистят. В 2019 году у этой же пары 2 птенца вылупились с опозданием и погибли.

«У них только один птенец выжил в прошлом году. Может, плохо кормили или пара неопытная. Потому что они гнездятся на этом гнезде с 2017 года – это немного на самом деле, молодой пара считается. И выкормили только одного. А когда птенцы погибали, они их просто выкидывали из гнезда. А теперь, видимо, уже опыт пришел, и они посмотрели, что мелкий птенец практически не имеет шансов на выживание, и не стали ждать, когда он погибнет, а съели. Как говорится, что добру пропадать», – объясняет эколог.

В 2018 году благодаря онлайн-камере тоже удалось зафиксировать, как в Тамбовском районе самец выкидывал яйца из гнезда. Таким образом он избавился от всего будущего выводка.

«Сложно сказать, с чем именно это было связано. Может, чувствовал, что кормовой базы не хватает, или просто решили пожить без выводка», – предположил Антон Сасин.

Просмотров всего: 2303

#природа

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Комментарии
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  • alexalg

    alexalg
    2 часа назад

    Удалила больного,более слабого

  • specc

    specc
    2 часа назад

    Только человек видит природу красивой, а на самом деле - это крайне жестокая замкнутая система, где живые организмы нужны только для распространения ДНК.

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    2 часа назад

    Шах и мат, зоозащитники!)

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    надо на него подать в суд за жестокое обращение с животными и лишить родительских прав и посадить за умышленное убийство, возможно так же осуществленное по предварительному сговору, но это надо доказать

  • Вован Сявчинский

    Вован Сявчинский
    1 час назад

    Почему людям так нельзя? Столько бы проблем исчезло и столько денег сэкономлено.

  • Dokxus

    Dokxus
    1 час назад

    Гениальный пост. Очень познавательно, скоро новости про то как ребенок в песочнице упал писать будут... Можно какие то более важные новости выкладывать? Это информационный портал, а не чей то блог.

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    А за нас делает ковид,разве не так,в основном умирают,пожилые и больные люди,очень печально,но...

  • bayan-spam

    bayan-spam
    1 час назад

    птица понимает, что не прокормит или он больной или у неё куку! Хомяки так же делают!

  • Итфат

    Итфат
    1 час назад

    Сознательный Гражданин

    Шах и мат, зоозащитники!)



    Не улавливаю логической цепочки... Можете пояснить?

  • Karavaiy

    Karavaiy
    1 час назад

    Это Спарта!

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    57 минут назад

    Итфат

    Сознательный Гражданин

    Шах и мат, зоозащитники!)



    Не улавливаю логической цепочки... Можете пояснить?



    Видимо связь в том что в самой природе заложена жестокость и это является нормой, и зоозащитники походу нафиг не нужны

  • Scoville

    Scoville
    47 минут назад

    амурская аленаА за нас делает ковид,разве не так,в основном умирают,пожилые и больные люди,очень печально,но...


    И сюда ковид приплели.....

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