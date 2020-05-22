Зрелище не для слабонервных: в Приамурье камера сняла, как аист поедает своего птенца (видео)
В Амурской области онлайн-камера сняла уникальные для региона кадры, как один из аистов живьем проглотил вылупившего птенца. И хотя для дикой природы такой случай не считается из ряда вон выходящим, но в Приамурье подобное поведение птицы было зафиксировано впервые.
Случай птичьего каннибализма выявлен у пары аистов, гнездящихся в Березовском заказнике. Там установлена одна из четырех онлайн-видеокамер.
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Благодаря онлайн-камере нам удается заснять многие интересные факты о гнездовой жизни дальневосточного аиста. Однако иногда становимся свидетелями неприятных моментов, происходящих с птенцами в гнезде. 17 мая 2020 года аист проглотил своего младшего птенца. Случай конечно не для слабонервных, но он не уникальный. На просторах интернета можно найти видео с аналогичными случаями в гнездах европейского белого аиста и дальневосточного аиста в Японии. Птенцы аиста растут очень быстро, и корма (рыбы) им требуется много. Если младшие птенцы задерживаются с вылуплением на несколько дней относительно старших собратьев, они затем не поспевают за ними в жесткой конкуренции за еду, приносимую родителями. В итоге, от недоедания, постепенно слабеют и часто от этого сами умирают. Мертвых птенцов родители выбрасывают из гнезда. Иногда, видимо, родители понимают, что отстающие и слабеющие птенцы все-равно не выживут и не дожидаясь их естественной смерти либо сразу их выбрасывают из гнезда, либо съедают. Природный рационализм в чистом виде, хотя и довольно жестокий. Опоздать с вылуплением у птенцов - смертельно опасно. #дальневосточныйаист #аист #амурскаяобласть
«Благодаря онлайн-камере нам удается заснять многие интересные факты о гнездовой жизни дальневосточного аиста. Однако иногда становимся свидетелями неприятных моментов, происходящих с птенцами в гнезде. 17 мая 2020 года аист проглотил своего младшего птенца. Случай, конечно, не для слабонервных, но он не уникальный. На просторах интернета можно найти видео с аналогичными случаями в гнездах европейского белого аиста и дальневосточного аиста в Японии», – рассказал в своем инстаграм-аккаунте член областной общественной экологической организации «АмурСоЭС» Антон Сасин.
Он предположил, что с птенцом расправился самец, который крупнее самки. Всего у этой пары было 6 яиц, только 5 птенцов вылупились, причем последний – со значительным опозданием.
«Вылупление идет примерно через полдня, а пятый отстал примерно дня на три, он вылупился 13 мая. И все, у него не было шансов. У них конкуренция довольно жесткая внутри гнезда идет, дедовщину разводят. Они его просто к еде не подпускали, когда родители приносили еду», – пояснил специалист.
На видео действительно заметно, что съеденный птенец заметно отличается по размерам от остальных аистят. В 2019 году у этой же пары 2 птенца вылупились с опозданием и погибли.
«У них только один птенец выжил в прошлом году. Может, плохо кормили или пара неопытная. Потому что они гнездятся на этом гнезде с 2017 года – это немного на самом деле, молодой пара считается. И выкормили только одного. А когда птенцы погибали, они их просто выкидывали из гнезда. А теперь, видимо, уже опыт пришел, и они посмотрели, что мелкий птенец практически не имеет шансов на выживание, и не стали ждать, когда он погибнет, а съели. Как говорится, что добру пропадать», – объясняет эколог.
В 2018 году благодаря онлайн-камере тоже удалось зафиксировать, как в Тамбовском районе самец выкидывал яйца из гнезда. Таким образом он избавился от всего будущего выводка.
«Сложно сказать, с чем именно это было связано. Может, чувствовал, что кормовой базы не хватает, или просто решили пожить без выводка», – предположил Антон Сасин.
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