Зрелище не для слабонервных: в Приамурье камера сняла, как аист поедает своего птенца (видео)

Фото: скриншот видео

В Амурской области онлайн-камера сняла уникальные для региона кадры, как один из аистов живьем проглотил вылупившего птенца. И хотя для дикой природы такой случай не считается из ряда вон выходящим, но в Приамурье подобное поведение птицы было зафиксировано впервые.

Случай птичьего каннибализма выявлен у пары аистов, гнездящихся в Березовском заказнике. Там установлена одна из четырех онлайн-видеокамер.

«Благодаря онлайн-камере нам удается заснять многие интересные факты о гнездовой жизни дальневосточного аиста. Однако иногда становимся свидетелями неприятных моментов, происходящих с птенцами в гнезде. 17 мая 2020 года аист проглотил своего младшего птенца. Случай, конечно, не для слабонервных, но он не уникальный. На просторах интернета можно найти видео с аналогичными случаями в гнездах европейского белого аиста и дальневосточного аиста в Японии», – рассказал в своем инстаграм-аккаунте член областной общественной экологической организации «АмурСоЭС» Антон Сасин.

Он предположил, что с птенцом расправился самец, который крупнее самки. Всего у этой пары было 6 яиц, только 5 птенцов вылупились, причем последний – со значительным опозданием.

«Вылупление идет примерно через полдня, а пятый отстал примерно дня на три, он вылупился 13 мая. И все, у него не было шансов. У них конкуренция довольно жесткая внутри гнезда идет, дедовщину разводят. Они его просто к еде не подпускали, когда родители приносили еду», – пояснил специалист.

На видео действительно заметно, что съеденный птенец заметно отличается по размерам от остальных аистят. В 2019 году у этой же пары 2 птенца вылупились с опозданием и погибли.

«У них только один птенец выжил в прошлом году. Может, плохо кормили или пара неопытная. Потому что они гнездятся на этом гнезде с 2017 года – это немного на самом деле, молодой пара считается. И выкормили только одного. А когда птенцы погибали, они их просто выкидывали из гнезда. А теперь, видимо, уже опыт пришел, и они посмотрели, что мелкий птенец практически не имеет шансов на выживание, и не стали ждать, когда он погибнет, а съели. Как говорится, что добру пропадать», – объясняет эколог.

В 2018 году благодаря онлайн-камере тоже удалось зафиксировать, как в Тамбовском районе самец выкидывал яйца из гнезда. Таким образом он избавился от всего будущего выводка.

«Сложно сказать, с чем именно это было связано. Может, чувствовал, что кормовой базы не хватает, или просто решили пожить без выводка», – предположил Антон Сасин.