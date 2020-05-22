В День славянской письменности благовещенцам объяснят, как склоняется Сковородино

В Благовещенске запланировано больше 20 мероприятий. Их организовали и проведут городские библиотеки, Городской дом культуры и его отделения в Плодопитомнике и Садовом, Дом ремёсел, Общественно-культурный центр и Центральная детская школа искусств.

В инстаграм-аккаунтах этих учреждений расскажут об истории праздника, о тех, кто стоял у истоков славянской письменности, проведут викторины и лекции.

Молодёжная библиотека имени Чехова поборется за грамотность. Благодаря современному графическому способу подачи информации – инфографике – библиотека объяснит основные правила русского языка и расскажет о самых частых речевых ошибках. Инфографику «Открытие языка» опубликуют в инстаграм-аккаунте @chehovka_blag с 23 по 25 мая.

В Инстаграме «Чеховки» 24 мая также выйдет большое филологическое интервью «Великий и могучий» с авторитетным спикером. О том, как же все-таки правильно писать и говорить – в Сковородино или в Сковородине, – а также об основных правилах русского языка, активных процессах, происходящих в нем, о его трансформации расскажет кандидат филологических наук, профессор кафедры литературы и мировой художественной культуры Амурского государственного университета Людмила Шипановская. В прямом эфире она также ответит на вопросы читателей, касающиеся филологии и лингвистики.

25 мая в аккаунте Дома ремёсел @domremesel покажут видеообзор обереговых кукол народного мастера Амурской области Ирины Серебряной.

Воспитанники образцового ансамбля народной песни «Ладушки» (ОКЦ) с 18 мая рисуют буквы славянской азбуки, поют и читают стихи о русском языке и просветителях. А 24 мая ребята расскажут гостям Инстаграма ОКЦ @okcblag о послании, скрытом в славянской азбуке.

Ознакомиться с планом мероприятий можно на сайте управления культуры администрации Благовещенска.

В 2016 году вопрос о склонении названия одного из городов Амурской области вызвал даже общественные волнения: на сайте Change.org прошел сбор подписей под петицией с призывом «Запретите склонять Сковородино!» Автор петиции, жительница Благовещенска Елена Н., требовала на законодательном уровне запретить склонение топонима Сковородино. «Нам, жителям, очень неприятно, когда СМИ пишут и говорят "в Сковородине", "из Сковородина". Это очень режет ухо!» – было указано в тексте петиции.