Амурскую область накроет циклон с дождями, ветром и понижением температуры

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По территории Амурской области пройдет глубокий юго-западный циклон. С 24 по 25 мая в центральных и южных районах региона ожидаются дожди, местами сильные; усиление северо-восточного ветра до 15-17 метров в секунду.

24 мая смещение атмосферных фронтов будет сопровождаться грозовой деятельностью. В отдельных районах не исключено выпадение града. С затоком холодной воздушной массы ожидается кратковременное понижение температурного фона на 4-5 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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Нина Гвоздкова