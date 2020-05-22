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сегодня, 13:22 0

Амурскую область накроет циклон с дождями, ветром и понижением температуры

Амурскую область накроет циклон с дождями, ветром и понижением температуры
Фото: pixabay.com

По территории Амурской области пройдет глубокий юго-западный циклон. С 24 по 25 мая в центральных и южных районах региона ожидаются дожди, местами сильные; усиление северо-восточного ветра до 15-17 метров в секунду.

24 мая смещение атмосферных фронтов будет сопровождаться грозовой деятельностью. В отдельных районах не исключено выпадение града.

С затоком холодной воздушной массы ожидается кратковременное понижение температурного фона на 4-5 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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#погода

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