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Меня тянет в Благовещенск: экс-заместитель мэра Надежда Терещенко рассказала о жизни в Черногории

Меня тянет в Благовещенск: экс-заместитель мэра Надежда Терещенко рассказала о жизни в Черногории
Фото: скриншот видео

Надежда Терещенко, которая работала в должности заместителя мэра Благовещенска при Александре Мигуле, рассказала, как в Черногории борются с коронавирусом, и следит ли она за жизнью в родном городе. Надежда Владимировна стала гостем программы «Простые вопросы».

Сегодня бывшая амурчанка живет в Черногории. Этот средиземноморский курорт, как и другие страны Европы, также столкнулся с коронавирусной инфекцией. По словам Надежды Терещенко, власти приняли жесткие меры, чтобы остановить инфекцию.

«Были сразу закрыты границы, все общедоступные места, школы, детсады, работали только аптеки и продовольственные магазины. Были закрыты междугородные сообщения, даже не ходили такси. Приехавшие люди сидели на самоизоляции, но не дома, а в хостелах... Был введен комендантский час с 23 часов до 5 утра, а в субботу и воскресенье нельзя было выходить из дома с 11 до 5 часов утра, – рассказала Надежда Терещенко. – У меня были билеты на апрель в Благовещенск, я хотела полететь туда с внучкой, но в эти моменты я понимала, что более защищенной буду здесь, такого всплеска здесь не будет».

«Неужели не было русского “авось”?», – поинтересовался ведущий программы Денис Блащук. На что Надежда Владимировна дала ответ, что недавно перенесла тяжелое заболевание, поэтому ее оберегали близкие. «Вся семья меня оберегала…У нас есть огромная веранда в доме, который мы снимаем в аренду, 100 квадратных метров, мы там наслаждались свежим воздухом, и так не чувствовали (ограничения)…».

Надежда Терещенко рассказала, что она всегда следит за событиями в амурской столице и ее тянет в родной Благовещенск: «У меня там корни, сын похоронен, у меня мама, муж…Я собиралась прилететь ближе к родительскому дню, но это не удалось…Тянет погулять по набережной, съездить в Китай, повстречаться с друзьями, знакомыми, но прежде всего тянет к родным».

Бывшая заммэра рассказала, что продолжает общаться с теми, с кем когда-то работала, в том числе с экс-мэром Благовещенска Александром Мигулей: «С Александром Анатольевичем общаемся. В Москве привозил мне в больницу передачи, спасибо ему большое».

Надежда Терещенко также поделилась, что не намерена больше работать во власти и даже хотела, чтобы ее сократили: «У меня были долговые обязательства, так как долго лечили сына в Корее. И как только я рассчиталась с долгами, я ушла. Я абсолютно не хочу работать во власти... Мне нравится утром выйти попить кофе, посидеть на берегу моря, просто никуда не торопиться».

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#жизнь #коронавирус #Простые вопросы

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Надежда Владимировна спасибо за интересный рассказ,чувствуется ,что вы очень искренний и добрый человек,здоровья вам и вашим родным,удачи.

  • Проходимец

    Проходимец
    1 час назад

    Бывшие амурчане заселяют мир

  • Tuxa20

    Tuxa20
    1 час назад

    Власть...хватило и сына лечить в Корее и в Черногории недвижимость купить...эх...

  • Scoville

    Scoville
    1 час назад

    Тянет в Благовещенск, а загнивать лучше в стране НАТО.

  • Мапа

    Мапа
    1 час назад



    Меня тянет в Благовещенск: экс-заместитель мэра Надежда Терещенко рассказала о жизни в Черногории

    Тянет погулять по набережной, съездить в Китай, повстречаться с друзьями, знакомыми, но прежде всего тянет к родным».



    Ну так если тянет, то приезжаете, переезжайте, как только разрешат после пандемии опять путешествовать.



    Надежда Терещенко также поделилась, что не намерена больше работать во власти и даже хотела, чтобы ее сократили: «У меня были долговые обязательства, так как долго лечили сына в Корее. И как только я рассчиталась с долгами, я ушла. Я абсолютно не хочу работать во власти... Мне нравится утром выйти попить кофе, посидеть на берегу моря, просто никуда не торопиться».



    А если не хочется возвращаться, то и не приезжайте, ваше право.

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Спасибо, Надежда Владимировна, за рассказ.

    Всегда с удовольствием общаюсь с вами на ФБ.

    И постарайтесь не обращать внимания на форумских завистников,

    которые не могут или не хотят менять свою жизнь ...

  • Федор Приставкин

    Федор Приставкин
    1 час назад

    Scoville

    Тянет в Благовещенск, а загнивать лучше в стране НАТО.



    Классика

  • Лингвист

    Лингвист
    56 минут назад

    Истинная патриотка, любит рашку удаленно (самоизолировалась).

  • Paster

    Paster
    16 минут назад

    Штирлиц склонился над картой. Его неудержимо рвало на Родину.

    Анекдот

  • Tуман

    Tуман
    12 минут назад

    Благовещенский обсёр понауехавших.

    Всё как всегда...

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