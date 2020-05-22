Меня тянет в Благовещенск: экс-заместитель мэра Надежда Терещенко рассказала о жизни в Черногории

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Надежда Терещенко, которая работала в должности заместителя мэра Благовещенска при Александре Мигуле, рассказала, как в Черногории борются с коронавирусом, и следит ли она за жизнью в родном городе. Надежда Владимировна стала гостем программы «Простые вопросы».

Сегодня бывшая амурчанка живет в Черногории. Этот средиземноморский курорт, как и другие страны Европы, также столкнулся с коронавирусной инфекцией. По словам Надежды Терещенко, власти приняли жесткие меры, чтобы остановить инфекцию.

«Были сразу закрыты границы, все общедоступные места, школы, детсады, работали только аптеки и продовольственные магазины. Были закрыты междугородные сообщения, даже не ходили такси. Приехавшие люди сидели на самоизоляции, но не дома, а в хостелах... Был введен комендантский час с 23 часов до 5 утра, а в субботу и воскресенье нельзя было выходить из дома с 11 до 5 часов утра, – рассказала Надежда Терещенко. – У меня были билеты на апрель в Благовещенск, я хотела полететь туда с внучкой, но в эти моменты я понимала, что более защищенной буду здесь, такого всплеска здесь не будет».

«Неужели не было русского “авось”?», – поинтересовался ведущий программы Денис Блащук. На что Надежда Владимировна дала ответ, что недавно перенесла тяжелое заболевание, поэтому ее оберегали близкие. «Вся семья меня оберегала…У нас есть огромная веранда в доме, который мы снимаем в аренду, 100 квадратных метров, мы там наслаждались свежим воздухом, и так не чувствовали (ограничения)…».

Надежда Терещенко рассказала, что она всегда следит за событиями в амурской столице и ее тянет в родной Благовещенск: «У меня там корни, сын похоронен, у меня мама, муж…Я собиралась прилететь ближе к родительскому дню, но это не удалось…Тянет погулять по набережной, съездить в Китай, повстречаться с друзьями, знакомыми, но прежде всего тянет к родным».

Бывшая заммэра рассказала, что продолжает общаться с теми, с кем когда-то работала, в том числе с экс-мэром Благовещенска Александром Мигулей: «С Александром Анатольевичем общаемся. В Москве привозил мне в больницу передачи, спасибо ему большое».

Надежда Терещенко также поделилась, что не намерена больше работать во власти и даже хотела, чтобы ее сократили: «У меня были долговые обязательства, так как долго лечили сына в Корее. И как только я рассчиталась с долгами, я ушла. Я абсолютно не хочу работать во власти... Мне нравится утром выйти попить кофе, посидеть на берегу моря, просто никуда не торопиться».