Росавиация опубликовала рекомендации, как выходить из карантина при возобновлении полетов

Росавиация опубликовала методические указания по поэтапному выходу из режима противокоронавирусных ограничений при восстановлении авиапассажирских перевозок. Указания согласованы с Роспотребнадзором.

С учетом рекомендаций федерального ведомства предлагается трехэтапный план снятия ограничений, введенных из-за COVID-19.

На первом этапе перед посадкой на борт должны изменять температуру как экипажа, так и пассажиров. При показателях свыше 37 градусов на термометре не должны пускать людей на воздушное судно.

Пассажиры должны попадать в самолет только в масках и не снимать их в течение всего полета. В пассажиры должны снимать верхнюю одежду и складывать ее на полке для ручной клади. Доставать ее во время полета без уважительной причины нельзя. На входе на борт воздушного судна пассажиры будут обрабатывать руки одноразовыми салфетками с антисептиком.

Ограничивается перемещение пассажиров по салону за исключением посещения санитарно-гигиенического блока. Режим «пристегните ремни» будет сохраняться во время всего полета. Питание, в том числе детское, напитки, принесенные пассажирами на борт воздушного судна, должны быть только в герметичной упаковке (не вскрыты).

На втором этапе будут действовать те же ограничения, что и на первом за исключением того, что режим «пристегните ремни» используется в стандартном режиме.

На третьем этапе посадка пассажиров на борту производится по обычной схеме без ограничений. Отменяется бесконтактная термометрия пассажиров на линии контроля посадки (при входе на борт). Режим «пристегните ремни» используется в стандартном режиме. Снимаются ограничения на посещение санитарно-гигиенического блока. Восстанавливается обычная схема питания на рейсе. Пассажиры соблюдают масочный режим и ношение перчаток все время рейса при выявлении на борту пассажира с повышенной температурой и симптомами инфекционного заболевания.