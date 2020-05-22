Среди сотрудников компании «Газпром переработка Благовещенск» в Свободном не выявлено заболевших COVID-19

Сотрудники компании «Газпром переработка Благовещенск» проходят обследование на коронавирусную инфекцию. В первую очередь тесты сдали специалисты, работающие на строительной площадке Амурского газоперерабатывающего завода, а также их семьи.

«Волновались, но напрасно. Процедура безболезненная. Хотя и не очень приятная, потому что при заборе проб в носу щекотно и хочется чихнуть», – поделились впечатлениями протестированные.

Медработники берут биоматериал из зева и носовой полости одноразовыми пластиковыми шпателями, «упаковывают» его в индивидуальные пробирки с номерками. Персонал – в полном защитном обмундировании, перед приемом каждого проверяемого меняют перчатки, обрабатывая руки антисептиком. К месту тестирования был организован почасовой подвоз сотрудников автобусами компании. Чтобы не нагружать учреждения здравоохранения города, экспресс-лабораторию развернули в административном помещении компании.

Таким образом, за первый день, в течение нескольких часов тестирование прошли 220 сотрудников компании «Газпром переработка Благовещенск». Итоги уже известны. У всех обследуемых – отрицательный результат на COVID-19.

Строительство завода в настоящее время идёт в режиме «закрытого контура».