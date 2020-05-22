Прокуратура проводит проверку по сообщениям о поборах в школах Благовещенска

В Благовещенске прокуратура организовала проверку по факту публикации в СМИ о поборах в городских школах. О незаконном сборе средств на ремонт пожаловались родители.

«Прокуратура Благовещенска по поручению прокуратуры области организовала проверку по сообщению, опубликованному в средствах массовой информации, о сборе с родителей денежных средств на ремонты благовещенских школ. По итогам прокурорской проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования», – сообщает пресс-служба амурской прокуратуры.

Как пояснили в надзорном органе, предстоит проверить действительно ли были сборы и их законность. Там также уточнили, что после публикации информации об организованной проверке в инстаграм-аккаунт прокуратуры стали поступать сообщения о подобных ситуациях, происходящих на других территориях области.