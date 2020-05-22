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сегодня, 13:02 22

Прокуратура проводит проверку по сообщениям о поборах в школах Благовещенска

Прокуратура проводит проверку по сообщениям о поборах в школах Благовещенска
Фото: bash.news

В Благовещенске прокуратура организовала проверку по факту публикации в СМИ о поборах в городских школах. О незаконном сборе средств на ремонт пожаловались родители.

«Прокуратура Благовещенска по поручению прокуратуры области организовала проверку по сообщению, опубликованному в средствах массовой информации, о сборе с родителей денежных средств на ремонты благовещенских школ. По итогам прокурорской проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования», – сообщает пресс-служба амурской прокуратуры.

Как пояснили в надзорном органе, предстоит проверить действительно ли были сборы и их законность. Там также уточнили, что после публикации информации об организованной проверке в инстаграм-аккаунт прокуратуры стали поступать сообщения о подобных ситуациях, происходящих на других территориях области.

Просмотров всего: 2504

#финансы #школа

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Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    детей в школах нет-какие там поборы?

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    2 часа назад

    Несмотря ни на что, ближе к сентябрю, управления образования (зная, что деньги на ремонт не выделяются в достаточном объеме) придут в школы с требованием отчитаться о проведении ремонта и подготовке школы к новому учебному году...

  • Лаконика

    Лаконика
    2 часа назад

    Демидыч

    детей в школах нет-какие там поборы?



    Сейчас родители школу обирать должны: организовать поборы на оплату интернет-провайдера, покупку микрофона / фотообоев для красивого фона в онлайне :)

  • malva

    malva
    2 часа назад

    Sergey_KorenevНесмотря ни на что, ближе к сентябрю, управления образования (зная, что деньги на ремонт не выделяются в достаточном объеме) придут в школы с требованием отчитаться о проведении ремонта и подготовке школы к новому учебному году...


    Да, ещё на прошлой неделе школа попросила произвести ремонт класса, а именно покраска полов и двери. Это, конечно, мелочи, на весь класс 10000, но так надоело уже! А как сейчас обстоят дела с ремонтом в детских садах?

  • Ксенька

    Ксенька
    2 часа назад

    Хосподи!!!! Да всегда были эти поборы. Только называются

  • Ксенька

    Ксенька
    2 часа назад

    Они по другому добровольно- принудительные

  • Scoville

    Scoville
    1 час назад

    malva
    Sergey_KorenevНесмотря ни на что, ближе к сентябрю, управления образования (зная, что деньги на ремонт не выделяются в достаточном объеме) придут в школы с требованием отчитаться о проведении ремонта и подготовке школы к новому учебному году...


    Да, ещё на прошлой неделе школа попросила произвести ремонт класса, а именно покраска полов и двери. Это, конечно, мелочи, на весь класс 10000, но так надоело уже! А как сейчас обстоят дела с ремонтом в детских садах?


    Для покраски полов и дверей в классе нужна одна банка краски. Если в разный цвет, то две. Какие 10 тыщь?

  • Lassie

    Lassie
    1 час назад

    Scoville

    malva

    Sergey_Korenev

    Несмотря ни на что, ближе к сентябрю, управления образования (зная, что деньги на ремонт не выделяются в достаточном объеме) придут в школы с требованием отчитаться о проведении ремонта и подготовке школы к новому учебному году...



    Да, ещё на прошлой неделе школа попросила произвести ремонт класса, а именно покраска полов и двери. Это, конечно, мелочи, на весь класс 10000, но так надоело уже! А как сейчас обстоят дела с ремонтом в детских садах?


    Для покраски полов и дверей в классе нужна одна банка краски. Если в разный цвет, то две. Какие 10 тыщь?


    Заплатить тому, кто покрасит

  • Scoville

    Scoville
    1 час назад

    Lassie
    Scoville

    malva

    Sergey_Korenev

    Несмотря ни на что, ближе к сентябрю, управления образования (зная, что деньги на ремонт не выделяются в достаточном объеме) придут в школы с требованием отчитаться о проведении ремонта и подготовке школы к новому учебному году...



    Да, ещё на прошлой неделе школа попросила произвести ремонт класса, а именно покраска полов и двери. Это, конечно, мелочи, на весь класс 10000, но так надоело уже! А как сейчас обстоят дела с ремонтом в детских садах?


    Для покраски полов и дверей в классе нужна одна банка краски. Если в разный цвет, то две. Какие 10 тыщь?


    Заплатить тому, кто покрасит


    Сколько?

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Scoville, покрасьте полы в классе, где учится ваш школьник, бесплатно.

    И фото приложите.

    Мы вам форумом осанну пропоем.

  • Кайф

    Кайф
    1 час назад

    malva
    Sergey_KorenevНесмотря ни на что, ближе к сентябрю, управления образования (зная, что деньги на ремонт не выделяются в достаточном объеме) придут в школы с требованием отчитаться о проведении ремонта и подготовке школы к новому учебному году...


    Да, ещё на прошлой неделе школа попросила произвести ремонт класса, а именно покраска полов и двери. Это, конечно, мелочи, на весь класс 10000, но так надоело уже! А как сейчас обстоят дела с ремонтом в детских садах?


    А не дохрена ли за покраску?????

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Где-то еще пол красят?... Один раз киньте линолеум полукоммерческий, на все семь лет учебы забудете о ремонте-покраске: выдерживает школьную агрессивную среду на ура - и передвигание парт, и каблуки-шпильки старшеклассниц ))

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Ну и одной банкой кабинет выкрасить - это надо быть умельцем. Видимо, давненько кто-то кисти в руки не брал

  • bayan-spam

    bayan-spam
    1 час назад

    ни кто не признается кто писал и дело замнут! Всегда так было!

  • Scoville

    Scoville
    1 час назад

    MyxiraНу и одной банкой кабинет выкрасить - это надо быть умельцем. Видимо, давненько кто-то кисти в руки не брал


    Судя по всему полы уже окрашены. Купите краску в банке побольше и покрасте полы. Класс 200м?Тысяча на краску, 9 за работу. Без лоха...

  • Scoville

    Scoville
    1 час назад

    В итоге пол покрасит папа двоечника за оценку сыну в четверти.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Scoville

    В итоге пол покрасит папа двоечника за оценку сыну в четверти.



    папа?!... - пап в школу никаким калачом не заманить. Если кто и придет, так это папа отличницы

  • Scoville

    Scoville
    52 минуты назад

    Myxira
    Scoville

    В итоге пол покрасит папа двоечника за оценку сыну в четверти.



    папа?!... - пап в школу никаким калачом не заманить. Если кто и придет, так это папа отличницы


    Вот и пусть красит. Хорошие отметки ставят учителя. Прогиб защитают. Зачем ещё 9к? В итоге на покраску пола всего адна тыщя нужна и мама отличницы.Видите как быстро проблема решается. А то 10к,10к...В голову не только кушать надо)))

  • Scoville

    Scoville
    51 минута назад

    А если училка молодая да не замужем, так мама там и нафиг не нужна.))

  • лиля

    лиля
    45 минут назад

    Scoville

    malva

    Sergey_Korenev

    Несмотря ни на что, ближе к сентябрю, управления образования (зная, что деньги на ремонт не выделяются в достаточном объеме) придут в школы с требованием отчитаться о проведении ремонта и подготовке школы к новому учебному году...



    Да, ещё на прошлой неделе школа попросила произвести ремонт класса, а именно покраска полов и двери. Это, конечно, мелочи, на весь класс 10000, но так надоело уже! А как сейчас обстоят дела с ремонтом в детских садах?


    Для покраски полов и дверей в классе нужна одна банка краски. Если в разный цвет, то две. Какие 10 тыщь?


    Это кабинет какого размера должен быть?

  • Диванный Эксперт

    Диванный Эксперт
    40 минут назад

    Вы еще не знаете, сколько просят на подарок классному руководителю на выпускной. Возможно, это будет очередная статья после жалобы)))

  • karlik nos

    karlik nos
    24 минуты назад

    Уважаемые родители!

    Убедительная просьба сдать до конца недели деньги на ремонт онлайн-школы!)))

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