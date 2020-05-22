Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:59 2

Молодые дальневосточники стали массово разводиться из-за льготной ипотеки

Молодые дальневосточники стали массово разводиться из-за льготной ипотеки
Фото: pixabay.com

Дальневосточные молодые семьи с детьми начали распадаться на фоне решения жилищного вопроса. Среди расторгнутых браков, число которых в регионе в 2020 году увеличилось на 11 %, всё чаще встречаются фиктивные разводы.

Как рассказали «Известиям» в ВТБ, жители региона разводятся, чтобы получить льготную ипотеку под 2 % в рамках программы «Дальневосточная ипотека». Дело в том, что одним из условия выдачи выгодного жилищного займа по программе является возраст супругов — каждый из них должен быть не старше 35 лет.

Многие из тех, кто не попадает под данный критерий, нашли способ «обмануть систему» через расторжение брака. Потом, например, мать с ребенком берет выгодную льготную ипотеку, а семья или продолжает существовать в полном составе, но уже неофициально, или же супруги вновь расписываются.

Решение проблемы некоторые банки видят в изменении требований к возрасту клиентов – достаточно, чтобы хотя бы одному из них не исполнилось 35. По оценкам экспертов, эта мера повысит доступность льготной программы минимум на 20 %, пишут «Известия».

В пресс-службе ВТБ отметили, что банк готовит обращения в кабмин по этой теме.

Кабмин запустил «Дальневосточную ипотеку» в декабре 2019 года. По этой программе молодые семьи и получатели «дальневосточных гектаров» могут рассчитывать на льготную ставку 2 % на срок до 20 лет. Размер кредита не может превышать 6 миллионов рублей. Такой жилищный заём нельзя рефинансировать. За пять лет планируется выдать около 147 тысяч ссуд на сумму 450 миллиардов рублей.

За первые пять месяцев действия программы граждане заключили с банками более 7,5 тысячи кредитных договоров на 26 миллиардов рублей. Число заявок на участие в ней достигло 27 тысяч, рассказывал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Просмотров всего: 1450

#Дальний Восток #строительство #финансы

распечатать


Коронавирус 1

Среди сотрудников компании «Газпром переработка Благовещенск» в Свободном не выявлено заболевших COVID-19
Коронавирус 3

В Приамурье за прошедшую неделю количество инфицированных COVID-19 возросло в 1,5 раза
Общество

Михаил Швыдкой предлагает дать россиянам деньги: обзор прессы
Общество 4

Спасибо губернатору: глава Белогорска оценил ход строительства стадиона школы № 11
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Папа Римский

    Папа Римский
    21 минута назад

    Ну.... если в >35 лет у молодой пары нет возможности взять ипотеку под более высокий %, при этом иметь возможность взять во вторичном жилом фонде нормальную квартиру, то зачем тогда вообще связываться с ипотекой? На данный момент в новостройках низкий % компенсируется высокой стоимостью м², хреновой планировкой квартиры и месторасположением. смысла в таком раскладе не улавливаю совсем.

  • Картина маслом

    Картина маслом
    1 минута назад

    Козья 2% дальневосточная ипотека от Козлова министра мля... Ипотека в общем и целом есть зло! Пожалел сука триста раз. Уезжают люди отсюда и остальным не мешало бы задуматься об этом, хватит здесь рабротать и выживать, кормить при этом чиновников всех уровней и всю Москву, уезжать хотя бы туда где есть жильё дешевле, построится, дом поставить можно дешевле, продукты питания, услуги разные дешевле, климат получше местного, экология опять же лучше нашей. Такие города есть, например Белгород, Курск, Астрахань, Орёл, Калининград и другие города есть.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь