Молодые дальневосточники стали массово разводиться из-за льготной ипотеки

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Дальневосточные молодые семьи с детьми начали распадаться на фоне решения жилищного вопроса. Среди расторгнутых браков, число которых в регионе в 2020 году увеличилось на 11 %, всё чаще встречаются фиктивные разводы.

Как рассказали «Известиям» в ВТБ, жители региона разводятся, чтобы получить льготную ипотеку под 2 % в рамках программы «Дальневосточная ипотека». Дело в том, что одним из условия выдачи выгодного жилищного займа по программе является возраст супругов — каждый из них должен быть не старше 35 лет.

Многие из тех, кто не попадает под данный критерий, нашли способ «обмануть систему» через расторжение брака. Потом, например, мать с ребенком берет выгодную льготную ипотеку, а семья или продолжает существовать в полном составе, но уже неофициально, или же супруги вновь расписываются.

Решение проблемы некоторые банки видят в изменении требований к возрасту клиентов – достаточно, чтобы хотя бы одному из них не исполнилось 35. По оценкам экспертов, эта мера повысит доступность льготной программы минимум на 20 %, пишут «Известия».

В пресс-службе ВТБ отметили, что банк готовит обращения в кабмин по этой теме.

Кабмин запустил «Дальневосточную ипотеку» в декабре 2019 года. По этой программе молодые семьи и получатели «дальневосточных гектаров» могут рассчитывать на льготную ставку 2 % на срок до 20 лет. Размер кредита не может превышать 6 миллионов рублей. Такой жилищный заём нельзя рефинансировать. За пять лет планируется выдать около 147 тысяч ссуд на сумму 450 миллиардов рублей.

За первые пять месяцев действия программы граждане заключили с банками более 7,5 тысячи кредитных договоров на 26 миллиардов рублей. Число заявок на участие в ней достигло 27 тысяч, рассказывал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.