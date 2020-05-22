Оpen-air, конкурсы и вернисажи: как отметят День города в Благовещенске

В Благовещенске готовятся отметить 164-й день основания города. Ввиду чрезвычайных обстоятельств и связанных с ними ограничениями массовые праздничные мероприятия пройдут в онлайн-режиме.

Старт праздничным мероприятиям дадут в мае. С 29 мая в библиотеке имени Бориса Машука стартует тематическая акция «Узнай Россию. Начни с Благовещенска». Её цель – написание и доработка уже опубликованных статей всемирной энциклопедии, Википедии. Участники акции публикуют в Инстаграме фото и истории о местах и объектах амурской столицы с тэгом #УзнайРоссиюНачнисБлаговещенска. Затем специалисты библиотеки работают с предложениями горожан, внося статьи об объектах в Википедию.

В библиотеках Благовещенска ко Дню города проведут около 20 мероприятий. Среди них экскурсы в прошлое города и его символов, опросы, видеопрезентации и конкурсы. В Библиотеке искусств устроят игру на знание достопримечательностей Благовещенска. Игроки должны не только прекрасно знать свой город, но и быть предельно внимательными, ведь им потребуется отыскать все отличия на картинках.

Библиотека Машука предложит всем читающим горожанам принять участие в фотоконкурсе. Для этого нужно сфотографироваться с книжкой. Но есть обязательное условие: фото должно быть сделано в городской среде. Указав имя и фамилию, конкурсант опубликует фото в своём Инстаграме и отметит организатора – библиотеку Машука. Библиотека опубликует все фото у себя, а авторов самых интересных снимков наградит дипломами и призами.

Виртуальную экскурсию по страницам истории Благовещенска проведут в библиотеке искусств. Пользователи Инстаграма узнают интересные факты о старинных зданиях и их владельцах. В библиотеке «Диалог» научат, как сделать праздничную открытку, используя краски и фотографии с видами города. Из видов старого и современного Благовещенска в библиотеке «Дом семьи» составят онлайн-пазл. «Народный музей» библиотеки «Центральная» проведёт три автоэкскурсии по маршрутам, разработанным участниками Школы народного экскурсовода.

2 июня классик русской литературы Антон Чехов вернётся в Благовещенск. Фасад библиотеки имени Антона Павловича (ул. Комсомольская, 3) украсит тематический стрит-арт – эскизы комиксов о путешествии Чехова на Дальний Восток и пребывании в Благовещенске. А на фасаде здания библиотеки «Центральная» (ул. Красноармейская, 128) представят выставку, посвящённую труженикам тыла.

Городской дом культуры устроит онлайн-вернисаж «Город акварели и стихов». Зрителям представят подборку акварелей и стихов Николая Левченко в исполнении актёров народного театра-студии «Демиурги».

Представитель Амурского союза художников Павел Савинкин в День города презентует итог своей работы по муниципальному гранту в области культуры. Авторы проекта познакомят общественность с произведениями амурских художников. Экскурсия носит название «Поступь звонкая страны». Часть работ представят возле Дома художника (ул. Зейская, 225). Когда ограничения на проведение массовых мероприятий снимут, выставка станет передвижной, и её смогут увидеть во всём городе и за его пределами. А пока коллекцию работ амурских художников сформируют в соцсети.

Общественно-культурный центр проводит несколько онлайн-конкурсов. Это состязание рассказчиков, певцов и чтецов, юных художников и рукодельников. Им предложили сделать макеты городских достопримечательностей и флажки-открытки, которые потом украсят парк Дружбы.

Дом ремёсел проводит конкурс на создание сувенира, посвящённого Благовещенску. Проект реализуется на средства муниципального гранта в сфере культуры и искусства. В рамках социально-культурного проекта «Сувенир.blg» планируют разработать более 50 сувениров, посвящённых Благовещенску. Кроме того, мастера проведут в мастер-классы и выставки работ, всё в режиме онлайн.

Солисты Городского дома культуры записывают видеоклип с поздравлением городу. Его покажут в телеэфире и Инстаграме. Музыкальное видеопоздравление готовят исполнители и участники творческих коллективов Общественно-культурного центра. Клип также опубликуют в соцсетях.

День города в Благовещенске не пройдёт без праздничного концерта. Уникальный open-air проект этого года подготовили в Общественно-культурном центре. На крыше здания ОКЦ состоится онлайн-концерт живой музыки «На высоте». В нём примут участие популярные кавер-группы города – Suvorov и Тесла.

Мегахиты покажут в прямом эфире инстаграм-аккаунтов @okcblag и @amur.info. Транслировать происходящее на высоте будет и уличный экран ОКЦ. Начало в 19:00.