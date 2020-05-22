Амурские медики рассказали, почему коронавирусные пневмонии опасны и непредсказуемы

Пока в Амурской области не было зафиксировано повторных случаев инфицирования коронавирусом. Но это лишь потому, уверены врачи, что есть сравнительно небольшой опыт борьбы с COVID-19.

«Мы до конца не знаем всех моментов формирования иммунитета. Из мировой практики известно, что иммунитет формируется активный, но непродолжительный. То есть на протяжении 1,5-3 месяцев после перенесенного COVID-19 человек будет защищен, а потом вновь может инфицироваться», – говорит начальник инфекционного госпиталя Благовещенской городской клинической больницы Виктор Бардов.

Врачи инфекционного госпиталя БГКБ работают с пациентами, у которых уже развилась пневмония, либо есть сопутствующие хронические заболевания, которые усугубляют положение – это сахарный диабет, сердечная недостаточность, онкопатология.

«Пневмония, вызванная коронавирусом, отличается большим поражением легочной ткани, весьма частым развитием острой дыхательной недостаточности и острого респираторного дистресс-синдрома, что является жизнеугрожающим состоянием и может привести к летальному исходу. Ковидная пневмония плохо прогнозируется. Многие пациенты поступают к нам без жалоб на одышку, кашель, боли в грудной клетке, и только исследуя больного на компьютерном томографе, мы видим огромные полисегментарные двухсторонние пневмонии», – отмечает Виктор Сергеевич.

При этом даже у пациентов, поступающих в легкой или средней степени тяжести, относительно стабильных, возможно прогрессирование заболевания, несмотря на проводимую полноценную и своевременную терапию. Этим вирус и коварен.

Именно поэтому, убеждают специалисты, населению так важно максимально беречься от заражения: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать людных мест, сообщает пресс-службу областного правительства.

«Если все-таки инфицирование произошло и лабораторный тест дал положительный результат, то это повод не для паники, а для полного и безоговорочного следования рекомендациям врачей. Все наши доктора постоянно пополняют свои знания, консультируются с центральными клиниками, что помогает подобрать оптимальную терапию для каждого конкретного пациента и добиться успеха в лечении. Можно сказать, что весь мировой опыт работает на каждого из наших пациентов», – говорит Виктор Бардов.