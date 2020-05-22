Призыв для российских выпускников 2020 года отложат

Призыв в армию выпускников школ этого года отложат. Также для них будут предусмотрены дополнительные периоды сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы <...> уже договорились с Минобороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года», – заявил глава государства на совещании по ситуации в сфере образования в условиях пандемии.

Кроме того, Путин сообщил, что для 11-классников, которые по уважительным причинам не смогут сдавать единый госэкзамен вместе со всеми в июне, «в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях», чтобы «начать учиться уже осенью, не теряя целого года».

Глава государства выразил надежду, что учеба для всех первокурсников с учетом эпидемиологической ситуации «начнется без больших потерь времени».

Также президент предложил «предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ не только в летний период в июне и в августе, но и в течение следующего учебного года».

Он попросил на совещании доложить в деталях, как будет организован процесс проведения ЕГЭ, прежде всего в плане обеспечения безопасности детей и строгого соблюдения всех санитарных требований, сообщает ТАСС.